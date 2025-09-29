Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/novosti-svo-armiya-rossii-prodvinulas-v-zaporozhskoy-oblasti-1149821895.html
Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области
Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области
Армия России продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. За сутки проведения спецоперации российские Вооруженные силы... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T13:33
2025-09-29T13:23
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. За сутки проведения спецоперации российские Вооруженные силы РФ ликвидировали более 1500 боевиков киевского режима на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 290 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли свыше 290 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах трех населенных пунктов Херсонской области. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих.Вооруженные силы РФ нанесли поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средствами ПВО сбиты четыре снаряда HIMARS, две авиабомбы, три управляемые ракеты Нептун и 147 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери: Киев в зоне СВО лишился еще 1500 боевиковНа Украине разбиты ж/д подстанции для поставок оружия в ДонбассНанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу , инфографика
Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области

Новости СВО – армия России продвинулась в Запорожской и Днепропетровской областях

13:33 29.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. За сутки проведения спецоперации российские Вооруженные силы РФ ликвидировали более 1500 боевиков киевского режима на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 290 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли свыше 290 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах трех населенных пунктов Херсонской области. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре снаряда HIMARS, две авиабомбы, три управляемые ракеты Нептун и 147 БПЛА самолетного типа.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Колоссальные потери: Киев в зоне СВО лишился еще 1500 боевиков
На Украине разбиты ж/д подстанции для поставок оружия в Донбасс
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева
13:33Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области
13:21В Севастополе снова запустили катера через бухту
13:09Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев
13:08Крымский мост открыт
13:02Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе
12:53В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева
12:38В Севастополе перекрыли рейд второй раз за день
12:37Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день
12:23Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:16В Совбезе РФ оценили перспективу войны с Европой в ближайшие пять лет
11:56Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму
11:42На сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году
11:27Отчисленный студент напал с ножом на сотрудников техникума в Архангельске
11:20Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры
11:03Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка
10:49В Крым на неделе придет настоящая осень
10:31Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат Госдумы
10:08Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук
09:55Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под Бахчисараем
Лента новостейМолния