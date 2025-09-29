https://crimea.ria.ru/20250929/novosti-svo-armiya-rossii-prodvinulas-v-zaporozhskoy-oblasti-1149821895.html

Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области

Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. За сутки проведения спецоперации российские Вооруженные силы РФ ликвидировали более 1500 боевиков киевского режима на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 290 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли свыше 290 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах трех населенных пунктов Херсонской области. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих.Вооруженные силы РФ нанесли поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средствами ПВО сбиты четыре снаряда HIMARS, две авиабомбы, три управляемые ракеты Нептун и 147 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери: Киев в зоне СВО лишился еще 1500 боевиковНа Украине разбиты ж/д подстанции для поставок оружия в ДонбассНанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины

