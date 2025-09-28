https://crimea.ria.ru/20250928/kolossalnye-poteri-kiev-v-zone-svo-lishilsya-esche-1500-boevikov-1149797308.html

Колоссальные потери: Киев в зоне СВО лишился еще 1500 боевиков

Вооруженные силы РФ продолжают наступление по линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. Российские военные улучшили тактическое положение и... РИА Новости Крым, 28.09.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141792837_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0be5092e6f998f0981bcbefeb72cf146.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продолжают наступление по линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. Российские военные улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений. Потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков.Подразделения группировки войск "Север" разбили формирования ВСУ в районах 10 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 152-мм орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Вражеские формирования потерпели поражение в районах семи населенных пунктов ДНР, лишившись 260 военнослужащих, танка, 12 автомобилей, станции РЭБ, трех складов боеприпасов и горючего.Подразделения войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах 10 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований превысили 505 солдат, танк, три пикапа и гаубица.Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разгромили врага в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ лишились свыше 305 военнослужащих, танка, двух боевых бронированных машини 10 автомобилей и станции РЭБ.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской области. Уничтожено до 55 боевиков, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, безэкипажный катер, семь станций РЭБ и два склада боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

