Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
В течение недели в Севастополе наладят штатные поставки бензина марки Аи-92, сообщил замгубернатора города Алексей Парикин. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T14:44
2025-09-29T14:44
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
бензин
топливо
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В течение недели в Севастополе наладят штатные поставки бензина марки Аи-92, сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что бензин 92-й марки начнет появляться на заправках города уже сегодня. После обеда понедельника он будет в наличии на четырех АЗС:✅ Столетовский проспект, 5;✅ Камышовое шоссе, 7в;✅ улица Генерала Мельника, 148;✅ Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а.Ранее сообщалось, что в Севастополе на автозаправочных станциях одной из крупнейших компаний полуострова введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. По словам губернатора, благодаря такому режиму можно накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике.
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, бензин, топливо
Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя

Бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя в течение недели – Развожаев

14:44 29.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАЗС в Симферополе. Архивное фото
АЗС в Симферополе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В течение недели в Севастополе наладят штатные поставки бензина марки Аи-92, сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.

"К четвергу мы прогнозируем по 95-му полностью выйти в штатный режим работы, а 92-й в течение недели, с учетом прихода вагонов (с топливом с нефтеперерабатывающих заводов – ред.)", – уточнил он.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что бензин 92-й марки начнет появляться на заправках города уже сегодня. После обеда понедельника он будет в наличии на четырех АЗС:
✅ Столетовский проспект, 5;
✅ Камышовое шоссе, 7в;
✅ улица Генерала Мельника, 148;
✅ Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на автозаправочных станциях одной из крупнейших компаний полуострова введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. По словам губернатора, благодаря такому режиму можно накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банков
Что будет с ценами на бензин в Крыму
Правительство до конца года запретит экспорт бензина
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяБензинТопливо
 
