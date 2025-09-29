https://crimea.ria.ru/20250929/kogda-benzin-ai-92-nachnet-postupat-na-azs-sevastopolya-1149825901.html
Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
В течение недели в Севастополе наладят штатные поставки бензина марки Аи-92, сообщил замгубернатора города Алексей Парикин. РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В течение недели в Севастополе наладят штатные поставки бензина марки Аи-92, сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что бензин 92-й марки начнет появляться на заправках города уже сегодня. После обеда понедельника он будет в наличии на четырех АЗС:✅ Столетовский проспект, 5;✅ Камышовое шоссе, 7в;✅ улица Генерала Мельника, 148;✅ Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а.Ранее сообщалось, что в Севастополе на автозаправочных станциях одной из крупнейших компаний полуострова введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. По словам губернатора, благодаря такому режиму можно накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банковЧто будет с ценами на бензин в КрымуПравительство до конца года запретит экспорт бензина
Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
