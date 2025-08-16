https://crimea.ria.ru/20250816/itogi-sammita-na-alyaske-i-spasenie-sela-v-krymu-ot-ognya--glavnoe-za-den-1148780875.html

Итоги саммита на Аляске и спасение села в Крыму от огня – главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продлилась почти три часа и завершилась пресс-конференцией, где прозвучали ответы на вопросы о разрешении украинского конфликта. Подразделения ВС РФ освободили еще два населенных пункта в зоне СВО. Крым и Севастополь получат более 600 млн от правительства РФ на реализацию проектов. Число погибших в результате ЧП на заводе в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11 человек, сообщил оперштаб региона. Крупный пожар, угрожавший населенному пункту, тушили несколько часов под Симферополем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги встречи Путина и Трампа на АляскеНачавшаяся накануне в 22-30 по мкс встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продлилась 2 часа 45 минут. По ее итогу лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции.В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в ряде стран Запада и Востока.В конце дня Путин провел в Кремле совещание по итогам этой исторической встречи.Армия России освободила еще два наследных пунктаВС РФ освободили село Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской областиПервый был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Запад", а освобождение второго удалось завершить за минувшие сутки благоадря решительным действиям "Востока"Правительство РФ дополнительно профинансирует КрымПравительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги Симферополь – Ялта в Крыму.А в Севастополе Академия хореографии получит свыше 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов "в связи с увеличением числа обучающихся".Выросло число погибших при ЧП на заводе в РязаниЧисло погибших в результате ЧП на заводе в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил оперштаб региона.Уточняется, что 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы.В Крыму спасли от огня селоСильный природный пожар разгорелся сегодня у села Трудолюбово под Симферополем. Как рассказали в республиканском главке МЧС России по Крыму, огонь успел охватить 200 гектаров территории.К тушению привлекались 126 человек и 25 единиц техники, в результате пожар удалось локализовать и спасти от огня близлежащий населенный пункт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

