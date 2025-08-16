Рейтинг@Mail.ru
Итоги саммита на Аляске и спасение села в Крыму от огня – главное за день - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Итоги саммита на Аляске и спасение села в Крыму от огня – главное за день
Итоги саммита на Аляске и спасение села в Крыму от огня – главное за день - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Итоги саммита на Аляске и спасение села в Крыму от огня – главное за день
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продлилась почти три часа и завершилась пресс-конференцией, где прозвучали ответы на... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T21:33
2025-08-16T20:59
главное за день
крым
общество
в мире
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продлилась почти три часа и завершилась пресс-конференцией, где прозвучали ответы на вопросы о разрешении украинского конфликта. Подразделения ВС РФ освободили еще два населенных пункта в зоне СВО. Крым и Севастополь получат более 600 млн от правительства РФ на реализацию проектов. Число погибших в результате ЧП на заводе в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11 человек, сообщил оперштаб региона. Крупный пожар, угрожавший населенному пункту, тушили несколько часов под Симферополем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги встречи Путина и Трампа на АляскеНачавшаяся накануне в 22-30 по мкс встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продлилась 2 часа 45 минут. По ее итогу лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции.В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в ряде стран Запада и Востока.В конце дня Путин провел в Кремле совещание по итогам этой исторической встречи.Армия России освободила еще два наследных пунктаВС РФ освободили село Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской областиПервый был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Запад", а освобождение второго удалось завершить за минувшие сутки благоадря решительным действиям "Востока"Правительство РФ дополнительно профинансирует КрымПравительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги Симферополь – Ялта в Крыму.А в Севастополе Академия хореографии получит свыше 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов "в связи с увеличением числа обучающихся".Выросло число погибших при ЧП на заводе в РязаниЧисло погибших в результате ЧП на заводе в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил оперштаб региона.Уточняется, что 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы.В Крыму спасли от огня селоСильный природный пожар разгорелся сегодня у села Трудолюбово под Симферополем. Как рассказали в республиканском главке МЧС России по Крыму, огонь успел охватить 200 гектаров территории.К тушению привлекались 126 человек и 25 единиц техники, в результате пожар удалось локализовать и спасти от огня близлежащий населенный пункт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Итоги саммита на Аляске и спасение села в Крыму от огня – главное за день

Итоги саммита Путина и Трампа на Аляске и спасение села от огня в Крыму главное за день

21:33 16.08.2025
 
Главное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продлилась почти три часа и завершилась пресс-конференцией, где прозвучали ответы на вопросы о разрешении украинского конфликта. Подразделения ВС РФ освободили еще два населенных пункта в зоне СВО. Крым и Севастополь получат более 600 млн от правительства РФ на реализацию проектов. Число погибших в результате ЧП на заводе в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11 человек, сообщил оперштаб региона. Крупный пожар, угрожавший населенному пункту, тушили несколько часов под Симферополем.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

Начавшаяся накануне в 22-30 по мкс встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продлилась 2 часа 45 минут. По ее итогу лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции.
В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.
Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в ряде стран Запада и Востока.
В конце дня Путин провел в Кремле совещание по итогам этой исторической встречи.
Армия России освободила еще два наследных пункта

ВС РФ освободили село Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
Первый был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Запад", а освобождение второго удалось завершить за минувшие сутки благоадря решительным действиям "Востока"
Правительство РФ дополнительно профинансирует Крым

Правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги Симферополь – Ялта в Крыму.
А в Севастополе Академия хореографии получит свыше 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов "в связи с увеличением числа обучающихся".
Выросло число погибших при ЧП на заводе в Рязани

Число погибших в результате ЧП на заводе в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил оперштаб региона.
Уточняется, что 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы.
В Крыму спасли от огня село

Сильный природный пожар разгорелся сегодня у села Трудолюбово под Симферополем. Как рассказали в республиканском главке МЧС России по Крыму, огонь успел охватить 200 гектаров территории.
К тушению привлекались 126 человек и 25 единиц техники, в результате пожар удалось локализовать и спасти от огня близлежащий населенный пункт.
