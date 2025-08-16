Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ освободила Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Армия РФ освободила Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
Армия РФ освободила Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
Армия РФ освободила Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.Также сообщается, что группировка российских войск "Запад" в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Армия РФ освободила Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области

Армия России освободила Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области

12:23 16.08.2025 (обновлено: 12:30 16.08.2025)
 
ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в ДНР
ТОС-2 Тосочка группировки войск Центр на Красноармейском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Также сообщается, что группировка российских войск "Запад" в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Новости СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
