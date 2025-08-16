https://crimea.ria.ru/20250816/armiya-rossii-osvobodila-kolodezi-v-dnr-1148769993.html

Армия РФ освободила Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области

Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T12:23

2025-08-16T12:23

2025-08-16T12:30

новости сво

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.Также сообщается, что группировка российских войск "Запад" в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

