Армия РФ освободила Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T12:23
2025-08-16T12:23
2025-08-16T12:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.Также сообщается, что группировка российских войск "Запад" в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
ru-RU
12:23 16.08.2025 (обновлено: 12:30 16.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Также сообщается, что группировка российских войск "Запад" в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
