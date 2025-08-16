https://crimea.ria.ru/20250816/v-krymu-selo-spasli-ot-ognya---pozhar-lokalizovan-1148773184.html

В Крыму село спасли от огня - пожар локализован

Пожар у села Трудолюбово Симферопольского района Крыма локализован на 200 Га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T16:52

2025-08-16T16:52

2025-08-16T17:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Пожар у села Трудолюбово Симферопольского района Крыма локализован на 200 Га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.По информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаТак в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов Пожар под Симферополем потушилиОрджоникидзе под Феодосией отбили от огня

2025

