В Крыму село спасли от огня - пожар локализован
В Крыму село спасли от огня - пожар локализован - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Крыму село спасли от огня - пожар локализован
Пожар у села Трудолюбово Симферопольского района Крыма локализован на 200 Га.
2025-08-16T16:52
2025-08-16T16:52
2025-08-16T17:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Пожар у села Трудолюбово Симферопольского района Крыма локализован на 200 Га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.По информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаТак в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов Пожар под Симферополем потушилиОрджоникидзе под Феодосией отбили от огня
В Крыму село спасли от огня - пожар локализован
16:52 16.08.2025 (обновлено: 17:21 16.08.2025)