Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 11 - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 11
Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 11 - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 11
Число погибших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 16.08.2025
рязанская область
происшествия
пожар
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148766227_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_d3c7869ab52c96eaa8b5a689b8aa6e8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11. Об этом сообщает оперштаб региона.Уточняется, что 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Последствия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники.Днем в пятницу, 15 августа, в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Вечером из-под завалов достали живыми двоих мужчин. Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до девяти, пострадали более 100 человек. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 11

В Рязанской области после ЧП на заводе число погибших выросло до 11 человек

08:55 16.08.2025
 
© МЧС РоссииСотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Рязанской области
Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Рязанской области
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11. Об этом сообщает оперштаб региона.
"За вчерашний вечер и минувшую ночь сотрудники МЧС и Росгвардии спасли из-под завалов трех человек. Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Последствия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники.
Днем в пятницу, 15 августа, в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Вечером из-под завалов достали живыми двоих мужчин.
Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до девяти, пострадали более 100 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
