https://crimea.ria.ru/20250816/chislo-pogibshikh-na-predpriyatii-v-ryazanskoy-oblasti-uvelichilos-do-11-1148766065.html

Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 11

Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 11

2025-08-16T08:55

2025-08-16T08:55

2025-08-16T08:47

рязанская область

происшествия

пожар

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148766227_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_d3c7869ab52c96eaa8b5a689b8aa6e8a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11. Об этом сообщает оперштаб региона.Уточняется, что 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Последствия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники.Днем в пятницу, 15 августа, в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Вечером из-под завалов достали живыми двоих мужчин. Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до девяти, пострадали более 100 человек. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

рязанская область

2025

рязанская область, происшествия, пожар, новости