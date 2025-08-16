Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 11
В Рязанской области после ЧП на заводе число погибших выросло до 11 человек
© МЧС РоссииСотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Рязанской области
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11. Об этом сообщает оперштаб региона.
"За вчерашний вечер и минувшую ночь сотрудники МЧС и Росгвардии спасли из-под завалов трех человек. Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Последствия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники.
Днем в пятницу, 15 августа, в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Вечером из-под завалов достали живыми двоих мужчин.
Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до девяти, пострадали более 100 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube