Крым получит полмиллиарда на строительство дороги Симферополь – Ялта
2025-08-16T10:19
2025-08-16T10:19
2025-08-16T10:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства РФ.По информации правительства, субсидия будет направлена в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонтНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардКак ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму
10:19 16.08.2025 (обновлено: 10:24 16.08.2025)