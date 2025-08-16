Рейтинг@Mail.ru
Крым получит полмиллиарда на строительство дороги Симферополь – Ялта - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Крым получит полмиллиарда на строительство дороги Симферополь – Ялта
Крым получит полмиллиарда на строительство дороги Симферополь – Ялта - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Крым получит полмиллиарда на строительство дороги Симферополь – Ялта
Правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства РФ.По информации правительства, субсидия будет направлена в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".
правительство россии, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт и строительство дорог, ялта, джанкой, крым, новости крыма
Крым получит полмиллиарда на строительство дороги Симферополь – Ялта

Крым получит 539 миллионов на строительство и реконструкцию дороги Симферополь – Ялта

10:19 16.08.2025 (обновлено: 10:24 16.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства РФ.

"В 2025 году Республике Крым будет направлено 539,8 млн рублей на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодороги регионального значения. Средства предназначены для обеспечения строительства трассы 35А-002 (Е-105), идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Они дадут возможность построить первый 25-километровый участок дороги", - говорится в сообщении.

По информации правительства, субсидия будет направлена в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".
Правительство РоссииДороги КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт и строительство дорогЯлтаДжанкойКрымНовости Крыма
 
