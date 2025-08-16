https://crimea.ria.ru/20250816/krym-poluchit-polmilliarda-na-stroitelstvo-dorogi-simferopol--yalta-1148768125.html

Крым получит полмиллиарда на строительство дороги Симферополь – Ялта

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства РФ.По информации правительства, субсидия будет направлена в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".

