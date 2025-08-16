https://crimea.ria.ru/20250816/akademiya-khoreografii-v-sevastopole-poluchit-100-mln-ot-pravitelstva-rf-1148768871.html

Академия хореографии в Севастополе получит 100 млн от правительства РФ

Академия хореографии в Севастополе получит 100 млн от правительства РФ - РИА Новости Крым, 16.08.2025

Академия хореографии в Севастополе получит 100 млн от правительства РФ

Правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T11:37

2025-08-16T11:37

2025-08-16T11:37

новости севастополя

севастополь

академия хореографии в севастополе

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111697/88/1116978872_0:310:2965:1978_1920x0_80_0_0_5ba4bd8c943703cd792ebe2e7ec73251.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Еще 180 млн рублей пойдет закупку оборудования и инструментов для Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в Калининграде, филиала Российского государственного института сценических искусств.Отмечается, что оба учреждения входят в культурные кластеры, создаваемые по поручению президента."Распоряжение об этом подписано", – уточнили в правительстве.Напомним, новое здание Академии хореографии, которое появилось в структуре культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе, открылось в 2024 году. Работа в упомянутом новом учебном корпусе в Калининграде стартовала в мае 2025 года.Проект по созданию театрально-образовательных и музейных комплексов в Севастополе, Калининграде, Кемерове и Владивостоке был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году. В правительстве напомнили, что эти новые крупные культурные кластеры объединят театры, музеи, концертные залы и творческие вузы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В академии хореографии в Севастополе назначили нового руководителя "Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, академия хореографии в севастополе, крым, новости крыма