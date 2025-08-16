Рейтинг@Mail.ru
Академия хореографии в Севастополе получит 100 млн от правительства РФ - РИА Новости Крым, 16.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250816/akademiya-khoreografii-v-sevastopole-poluchit-100-mln-ot-pravitelstva-rf-1148768871.html
Академия хореографии в Севастополе получит 100 млн от правительства РФ
Академия хореографии в Севастополе получит 100 млн от правительства РФ - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Академия хореографии в Севастополе получит 100 млн от правительства РФ
Правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T11:37
2025-08-16T11:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Еще 180 млн рублей пойдет закупку оборудования и инструментов для Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в Калининграде, филиала Российского государственного института сценических искусств.Отмечается, что оба учреждения входят в культурные кластеры, создаваемые по поручению президента."Распоряжение об этом подписано", – уточнили в правительстве.Напомним, новое здание Академии хореографии, которое появилось в структуре культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе, открылось в 2024 году. Работа в упомянутом новом учебном корпусе в Калининграде стартовала в мае 2025 года.Проект по созданию театрально-образовательных и музейных комплексов в Севастополе, Калининграде, Кемерове и Владивостоке был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году. В правительстве напомнили, что эти новые крупные культурные кластеры объединят театры, музеи, концертные залы и творческие вузы.
11:37 16.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев
Скрипка. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Более 100 миллионов рублей будет направлено на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе. Такая необходимость возникла в связи с увеличением числа обучающихся", – сказано в сообщении.
Еще 180 млн рублей пойдет закупку оборудования и инструментов для Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в Калининграде, филиала Российского государственного института сценических искусств.
Отмечается, что оба учреждения входят в культурные кластеры, создаваемые по поручению президента.
"Распоряжение об этом подписано", – уточнили в правительстве.
Напомним, новое здание Академии хореографии, которое появилось в структуре культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе, открылось в 2024 году. Работа в упомянутом новом учебном корпусе в Калининграде стартовала в мае 2025 года.
Проект по созданию театрально-образовательных и музейных комплексов в Севастополе, Калининграде, Кемерове и Владивостоке был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году. В правительстве напомнили, что эти новые крупные культурные кластеры объединят театры, музеи, концертные залы и творческие вузы.
