https://crimea.ria.ru/20250816/silnyy-pozhar-pod-simferopolem---chto-izvestno-1148771673.html

Сильный пожар под Симферополем - что известно

Сильный пожар под Симферополем - что известно - РИА Новости Крым, 16.08.2025

Сильный пожар под Симферополем - что известно

Сильный природный пожар начался под Симферополем. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T15:03

2025-08-16T15:03

2025-08-16T15:03

пожар

пожар в симферопольском районе крыма

происшествия

симферопольский район

крым

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148771559_0:30:453:285_1920x0_80_0_0_01ba056f2b2fa979220f352a885e0974.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Сильный природный пожар начался под Симферополем. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаПо информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Так в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов Пожар под Симферополем потушилиОрджоникидзе под Феодосией отбили от огня

симферопольский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, пожар в симферопольском районе крыма, происшествия, симферопольский район, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым