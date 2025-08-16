Сильный пожар под Симферополем - что известно
Что горит под Симферополем - в МЧС рассказали подробности
© Скриншот с видео очевидцаПожар в Трудолюбово под Симферополем
© Скриншот с видео очевидца
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Сильный природный пожар начался под Симферополем. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"В 13:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории по адресу: Симферопольский район, вблизи с. Трудолюбово. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
Так в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.
