Сильный пожар под Симферополем - что известно - РИА Новости Крым, 16.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250816/silnyy-pozhar-pod-simferopolem---chto-izvestno-1148771673.html
Сильный пожар под Симферополем - что известно
Сильный пожар под Симферополем - что известно - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Сильный пожар под Симферополем - что известно
Сильный природный пожар начался под Симферополем. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T15:03
2025-08-16T15:03
пожар
пожар в симферопольском районе крыма
происшествия
симферопольский район
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148771559_0:30:453:285_1920x0_80_0_0_01ba056f2b2fa979220f352a885e0974.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Сильный природный пожар начался под Симферополем. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаПо информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Так в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
Новости
пожар, пожар в симферопольском районе крыма, происшествия, симферопольский район, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Сильный пожар под Симферополем - что известно

Что горит под Симферополем - в МЧС рассказали подробности

15:03 16.08.2025
 
© Скриншот с видео очевидцаПожар в Трудолюбово под Симферополем
Пожар в Трудолюбово под Симферополем
© Скриншот с видео очевидца
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Сильный природный пожар начался под Симферополем. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"В 13:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории по адресу: Симферопольский район, вблизи с. Трудолюбово. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима
По информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
Так в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов
Пожар под Симферополем потушили
Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня
 
ПожарПожар в Симферопольском районе КрымаПроисшествияСимферопольский районКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
