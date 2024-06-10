Главное за день: 10 июня
Главные события и заявления понедельника, 10 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима и еще девятью пассажирами пропал с радаров. Российские войска освободили Старомайорское в Донбассе. ВСУ массировано атакуют регионы России, есть раненые и погибшие. Итоги выборов Европарламент подвели в МИД и оценили политологи. Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Вертолет вице-президента Малави мог потерпеть крушение
Вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима пропал с радаров в понедельник вечером. Как сообщили местные СМИ, не исключается, что воздушное судно потерпело крушение после неудачной попытки сесть в аэропорту. По данным властей страны, вместе с вице-президентом на борту находились еще девять человек. Президент Малави Лазарус Чаквера поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.
Успехи армии России
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике, продолжили занимать более выгодные рубежи и прорывать оборону противника. Враг за минувшие сутки потерял 1800 боевиков и западную технику. Российские бойцы разбили командный пункт ВСУ и базу дислокации наемников, сообщили в понедельник в Минобороны России.
Атаки на регионы РФ
В понедельник три мирных жителя Донецкой Народной Республики ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ и атак фугасными ракетами. Кроме того, ВСУ ударили по общественной приемной городской администрации Каховки, несколько прилетов были зафиксированы в жилой застройке города. Пострадал один мирный житель. Еще два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку.
Мужчина и две женщины получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ на город Шебекино. Также в Шебекино четыре бойца самообороны и журналист подорвались на мине. Еще три мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках украинских дронов на гражданские автомобили, в том числе серьезно пострадала женщина.
В Пологах Запорожской области женщина погибла в результате обстрела ВСУ. В ходе атаки боевиков на Курскую область в ночь на понедельник уничтожены восемь дронов различной модификации, по предварительной информации, пострадали два административных здания.
Выборы в Европарламент
Утром 10 июня на сайте Европарламента были опубликованы предварительные результаты выборов. Согласно этим данным, большинство голосов получила народная партия (ЕНП Урсулы фон дер Ляйен – они получили 184 места из 700).
Правящие партии проиграли в главных государствах Евросоюза, включая Германию и Францию, где сокрушительное поражение потерпели политические силы канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона. Это означает утрату доверия народа и лидерам проигравших партий пора уйти в отставку, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Выборы в Европарламент прошли в условиях жесткой русофобии и отсутствия честной конкурентной борьбы. Так итоги избирательного процесса прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Предложение КНР
Пекин выступает за проведение мирной конференции по Украине, результаты которой признают Москва и Киев. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде, где глава российского МИД Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой и выразил признательность за решение Пекина не направлять своих делегатов на конференцию по Украине в Швейцарии.
Также в понедельник стало известно о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии.
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