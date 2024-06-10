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Главное за день: 10 июня - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Главное за день: 10 июня
Главное за день: 10 июня - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Главное за день: 10 июня
Вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима и еще девятью пассажирами пропал с радаров. Российские войска освободили Старомайорское в Донбассе. ВСУ... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T22:39
2024-06-10T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима и еще девятью пассажирами пропал с радаров. Российские войска освободили Старомайорское в Донбассе. ВСУ массировано атакуют регионы России, есть раненые и погибшие. Итоги выборов Европарламент подвели в МИД и оценили политологи. Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вертолет вице-президента Малави мог потерпеть крушениеВертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима пропал с радаров в понедельник вечером. Как сообщили местные СМИ, не исключается, что воздушное судно потерпело крушение после неудачной попытки сесть в аэропорту. По данным властей страны, вместе с вице-президентом на борту находились еще девять человек. Президент Малави Лазарус Чаквера поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.Успехи армии РоссииВооруженные силы России освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике, продолжили занимать более выгодные рубежи и прорывать оборону противника. Враг за минувшие сутки потерял 1800 боевиков и западную технику. Российские бойцы разбили командный пункт ВСУ и базу дислокации наемников, сообщили в понедельник в Минобороны России.Атаки на регионы РФВ понедельник три мирных жителя Донецкой Народной Республики ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ и атак фугасными ракетами. Кроме того, ВСУ ударили по общественной приемной городской администрации Каховки, несколько прилетов были зафиксированы в жилой застройке города. Пострадал один мирный житель. Еще два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку. Мужчина и две женщины получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ на город Шебекино. Также в Шебекино четыре бойца самообороны и журналист подорвались на мине. Еще три мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках украинских дронов на гражданские автомобили, в том числе серьезно пострадала женщина.В Пологах Запорожской области женщина погибла в результате обстрела ВСУ. В ходе атаки боевиков на Курскую область в ночь на понедельник уничтожены восемь дронов различной модификации, по предварительной информации, пострадали два административных здания.Выборы в ЕвропарламентУтром 10 июня на сайте Европарламента были опубликованы предварительные результаты выборов. Согласно этим данным, большинство голосов получила народная партия (ЕНП Урсулы фон дер Ляйен – они получили 184 места из 700).Правящие партии проиграли в главных государствах Евросоюза, включая Германию и Францию, где сокрушительное поражение потерпели политические силы канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона. Это означает утрату доверия народа и лидерам проигравших партий пора уйти в отставку, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Выборы в Европарламент прошли в условиях жесткой русофобии и отсутствия честной конкурентной борьбы. Так итоги избирательного процесса прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Предложение КНРПекин выступает за проведение мирной конференции по Украине, результаты которой признают Москва и Киев. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде, где глава российского МИД Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой и выразил признательность за решение Пекина не направлять своих делегатов на конференцию по Украине в Швейцарии.Также в понедельник стало известно о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на ДонецкПри обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналистыРакетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены дома
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Главное за день: 10 июня

Главные события и заявления понедельника, 10 июня

22:39 10.06.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима и еще девятью пассажирами пропал с радаров. Российские войска освободили Старомайорское в Донбассе. ВСУ массировано атакуют регионы России, есть раненые и погибшие. Итоги выборов Европарламент подвели в МИД и оценили политологи. Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Вертолет вице-президента Малави мог потерпеть крушение

Вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима пропал с радаров в понедельник вечером. Как сообщили местные СМИ, не исключается, что воздушное судно потерпело крушение после неудачной попытки сесть в аэропорту. По данным властей страны, вместе с вице-президентом на борту находились еще девять человек. Президент Малави Лазарус Чаквера поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.

Успехи армии России

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике, продолжили занимать более выгодные рубежи и прорывать оборону противника. Враг за минувшие сутки потерял 1800 боевиков и западную технику. Российские бойцы разбили командный пункт ВСУ и базу дислокации наемников, сообщили в понедельник в Минобороны России.
Антониу Гутерриш
Вчера, 21:14
Гутерреш не приедет на "мирную конференцию" по Украине

Атаки на регионы РФ

В понедельник три мирных жителя Донецкой Народной Республики ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ и атак фугасными ракетами. Кроме того, ВСУ ударили по общественной приемной городской администрации Каховки, несколько прилетов были зафиксированы в жилой застройке города. Пострадал один мирный житель. Еще два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку.
Мужчина и две женщины получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ на город Шебекино. Также в Шебекино четыре бойца самообороны и журналист подорвались на мине. Еще три мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках украинских дронов на гражданские автомобили, в том числе серьезно пострадала женщина.
В Пологах Запорожской области женщина погибла в результате обстрела ВСУ. В ходе атаки боевиков на Курскую область в ночь на понедельник уничтожены восемь дронов различной модификации, по предварительной информации, пострадали два административных здания.
Гладков навестил пострадавших в результате атаки ВСУ
Вчера, 19:45
Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось

Выборы в Европарламент

Утром 10 июня на сайте Европарламента были опубликованы предварительные результаты выборов. Согласно этим данным, большинство голосов получила народная партия (ЕНП Урсулы фон дер Ляйен – они получили 184 места из 700).
Правящие партии проиграли в главных государствах Евросоюза, включая Германию и Францию, где сокрушительное поражение потерпели политические силы канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона. Это означает утрату доверия народа и лидерам проигравших партий пора уйти в отставку, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Выборы в Европарламент прошли в условиях жесткой русофобии и отсутствия честной конкурентной борьбы. Так итоги избирательного процесса прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон с канцлером Германии Олафом Шольцем
Вчера, 13:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что будет с Шольцем и Макроном после поражения на выборах

Предложение КНР

Пекин выступает за проведение мирной конференции по Украине, результаты которой признают Москва и Киев. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде, где глава российского МИД Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой и выразил признательность за решение Пекина не направлять своих делегатов на конференцию по Украине в Швейцарии.
Также в понедельник стало известно о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии.
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НовостиГлавное за деньСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеРоссияУкраинаЕвропарламентОбстрелы ВСУПроисшествияКитайМалавиВ мире
 
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22:39Главное за день: 10 июня
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