https://crimea.ria.ru/20240601/rakety-atacms-nad-krymom-i-ukhod-zavorotnyuk-top-novostey-nedeli-1137756083.html

Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели

Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели

ВСУ атаковали Крым и другие регионы России. Диверсанты рассказали о попытке теракта на железной дороге в Крыму. Кто на Западе может консолидировать силы для... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T20:02

2024-06-01T20:02

2024-06-01T19:37

новости

ракеты atacms

андрей белоусов

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

железная дорога

поезд

антитеррор

задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе

сергей аксенов

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым и другие регионы России. Диверсанты рассказали о попытке теракта на железной дороге в Крыму. Кто на Западе может консолидировать силы для переговоров с РФ по Украине. После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело. Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. В России переименовали ГИБДД. Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Удары по Крыму и регионам России29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост сразу десятью ракетами ATACMS, сообщил в пятницу министр обороны Белоусов. Все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней. В ночь на 30 мая была атакована транспортная инфраструктура города Керчь, пострадали два парома – автомобильный и железнодороный, обошлось без жертв, сообщил глава крымского Минтранса Николай Лукашенко. Кроме того, ВСУ пытались атаковать и другие регионы России. Так, в ночь на 31 мая над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА. В результате воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе – горели три цистерны, ранения получили двое сотрудников предприятия.По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, Киев усиливает атаки на тылы России, в частности Крым, чтобы повысить градус напряженности и в условиях провала ВСУ на фронте показать "мощь Украины" в преддверии так называемой мирной конференции в Швейцарии.Попытка теракта на железной дорогеГлава республики Сергей Аксенов сообщил на этой неделе о предотвращении серии терактов на ж/д транспорте региона. Взрывы готовили пять завербованных военной разведкой Украины местных жителей. Как уточнили в ФСБ, по остановленному после подрыва железной дороги поезду украинские кураторы планировали нанести ракетный удар, признались сами задержанные. Главной задачей диверсантов было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. Кроме того, задержанные собирали и передавали украинской стороне данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также об организации охраны Крымского моста.Перспективы переговоровНа Западе в данный момент нет лидера, способного консолидировать силы и достойного сесть за стол переговоров с президентом РФ, чтобы урегулировать конфликт НАТО и России, активная фаза которого ведется на Украине, высказал на этой неделе мнение по данному вопросу кандидат политических наук, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Что касается украинской стороны, то присутствие ее представителя за столом переговоров не имеет никакого смысла. Договориться стороны конфликта смогут не ранее, чем произойдут выборы в Соединенных Штатах, считает эксперт.Уход ЗаворотнюкРоссийская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни в ночь на 30 мая. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, прощание с Анастасией Заворотнюк состоялось в Покровском монастыре.ЧП в симферопольской больницеВ Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти школьницы в медицинском учреждении. 13 мая 12-летняя жительница поселка Октябрьское Красногвардейского района обратилась в медучреждение крымской столицы, где она проходила лечение, с воспалением и болями в ноге. 15 мая состояние несовершеннолетней резко ухудшилось, после чего она скончалась. Расследование находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина. Прокуратура Крыма также организовала проверку по факту случившегося.Северо-Крымский каналОткрытие шлюзов на плотине ДнепроГЭС в подконтрольном киевскому режиму Запорожье не приведет к наполнению Северо-Крымского канала и не несет угрозы подтопления населенных пунктов левобережья Херсонщины, считает директор Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области Алексей Гнездилов. При этом на данный момент для наполнения Северо-Крымского канала до отметки "ноль" не хватает трех метров, а для нормальной работы – порядка семи метров. СКК сможет полноценно заработать после восстановления Каховской ГЭС и наполнения Каховского водохранилища.Переименование ГИББДВ России переименовали ГИБДД в Госавтоинспекцию, сообщил на этой неделе начальник ведомства Михаил Черников. Официальной датой создания ГАИ в стране считается 3 июля 1936 года – тогда Совнарком СССР подписал "Положение о Государственной автомобильной инспекции ГУ РКМ". В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, однако в 2002-м специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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