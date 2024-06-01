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Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели
Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели
ВСУ атаковали Крым и другие регионы России. Диверсанты рассказали о попытке теракта на железной дороге в Крыму. Кто на Западе может консолидировать силы для... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T20:02
2024-06-01T19:37
новости
ракеты atacms
андрей белоусов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
железная дорога
поезд
антитеррор
задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе
сергей аксенов
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым и другие регионы России. Диверсанты рассказали о попытке теракта на железной дороге в Крыму. Кто на Западе может консолидировать силы для переговоров с РФ по Украине. После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело. Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. В России переименовали ГИБДД. Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Удары по Крыму и регионам России29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост сразу десятью ракетами ATACMS, сообщил в пятницу министр обороны Белоусов. Все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней. В ночь на 30 мая была атакована транспортная инфраструктура города Керчь, пострадали два парома – автомобильный и железнодороный, обошлось без жертв, сообщил глава крымского Минтранса Николай Лукашенко. Кроме того, ВСУ пытались атаковать и другие регионы России. Так, в ночь на 31 мая над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА. В результате воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе – горели три цистерны, ранения получили двое сотрудников предприятия.По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, Киев усиливает атаки на тылы России, в частности Крым, чтобы повысить градус напряженности и в условиях провала ВСУ на фронте показать "мощь Украины" в преддверии так называемой мирной конференции в Швейцарии.Попытка теракта на железной дорогеГлава республики Сергей Аксенов сообщил на этой неделе о предотвращении серии терактов на ж/д транспорте региона. Взрывы готовили пять завербованных военной разведкой Украины местных жителей. Как уточнили в ФСБ, по остановленному после подрыва железной дороги поезду украинские кураторы планировали нанести ракетный удар, признались сами задержанные. Главной задачей диверсантов было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. Кроме того, задержанные собирали и передавали украинской стороне данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также об организации охраны Крымского моста.Перспективы переговоровНа Западе в данный момент нет лидера, способного консолидировать силы и достойного сесть за стол переговоров с президентом РФ, чтобы урегулировать конфликт НАТО и России, активная фаза которого ведется на Украине, высказал на этой неделе мнение по данному вопросу кандидат политических наук, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Что касается украинской стороны, то присутствие ее представителя за столом переговоров не имеет никакого смысла. Договориться стороны конфликта смогут не ранее, чем произойдут выборы в Соединенных Штатах, считает эксперт.Уход ЗаворотнюкРоссийская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни в ночь на 30 мая. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, прощание с Анастасией Заворотнюк состоялось в Покровском монастыре.ЧП в симферопольской больницеВ Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти школьницы в медицинском учреждении. 13 мая 12-летняя жительница поселка Октябрьское Красногвардейского района обратилась в медучреждение крымской столицы, где она проходила лечение, с воспалением и болями в ноге. 15 мая состояние несовершеннолетней резко ухудшилось, после чего она скончалась. Расследование находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина. Прокуратура Крыма также организовала проверку по факту случившегося.Северо-Крымский каналОткрытие шлюзов на плотине ДнепроГЭС в подконтрольном киевскому режиму Запорожье не приведет к наполнению Северо-Крымского канала и не несет угрозы подтопления населенных пунктов левобережья Херсонщины, считает директор Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области Алексей Гнездилов. При этом на данный момент для наполнения Северо-Крымского канала до отметки "ноль" не хватает трех метров, а для нормальной работы – порядка семи метров. СКК сможет полноценно заработать после восстановления Каховской ГЭС и наполнения Каховского водохранилища.Переименование ГИББДВ России переименовали ГИБДД в Госавтоинспекцию, сообщил на этой неделе начальник ведомства Михаил Черников. Официальной датой создания ГАИ в стране считается 3 июля 1936 года – тогда Совнарком СССР подписал "Положение о Государственной автомобильной инспекции ГУ РКМ". В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, однако в 2002-м специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым.
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https://crimea.ria.ru/20240601/nazvana-summa-ekologicheskogo-uscherba-ot-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1137774213.html
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новости, ракеты atacms, андрей белоусов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), железная дорога, поезд, антитеррор, задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе, сергей аксенов, нато, переговоры, прокуратура республики крым, александр бастрыкин, больница, происшествия, анастасия заворотнюк, северо-крымский канал, каховская гэс, днепрогэс, гибдд, госавтоинспекция, новости крыма
Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

20:02 01.06.2024
 
© APЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым и другие регионы России. Диверсанты рассказали о попытке теракта на железной дороге в Крыму. Кто на Западе может консолидировать силы для переговоров с РФ по Украине. После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело. Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. В России переименовали ГИБДД. Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

Удары по Крыму и регионам России

29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост сразу десятью ракетами ATACMS, сообщил в пятницу министр обороны Белоусов. Все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней. В ночь на 30 мая была атакована транспортная инфраструктура города Керчь, пострадали два парома – автомобильный и железнодороный, обошлось без жертв, сообщил глава крымского Минтранса Николай Лукашенко. Кроме того, ВСУ пытались атаковать и другие регионы России. Так, в ночь на 31 мая над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА. В результате воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе – горели три цистерны, ранения получили двое сотрудников предприятия.
По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, Киев усиливает атаки на тылы России, в частности Крым, чтобы повысить градус напряженности и в условиях провала ВСУ на фронте показать "мощь Украины" в преддверии так называемой мирной конференции в Швейцарии.
Ракета MBDA Storm Shadow/Scalp
Вчера, 22:17Радио "Спутник в Крыму"
Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь

Попытка теракта на железной дороге

Глава республики Сергей Аксенов сообщил на этой неделе о предотвращении серии терактов на ж/д транспорте региона. Взрывы готовили пять завербованных военной разведкой Украины местных жителей. Как уточнили в ФСБ, по остановленному после подрыва железной дороги поезду украинские кураторы планировали нанести ракетный удар, признались сами задержанные. Главной задачей диверсантов было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. Кроме того, задержанные собирали и передавали украинской стороне данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также об организации охраны Крымского моста.
Стратегический американский бомбардировщик B-52 - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 07:36
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

Перспективы переговоров

На Западе в данный момент нет лидера, способного консолидировать силы и достойного сесть за стол переговоров с президентом РФ, чтобы урегулировать конфликт НАТО и России, активная фаза которого ведется на Украине, высказал на этой неделе мнение по данному вопросу кандидат политических наук, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Что касается украинской стороны, то присутствие ее представителя за столом переговоров не имеет никакого смысла. Договориться стороны конфликта смогут не ранее, чем произойдут выборы в Соединенных Штатах, считает эксперт.
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
28 мая, 17:05
Россия давно могла бы договориться с Украиной – Путин назвал условие

Уход Заворотнюк

Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни в ночь на 30 мая. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, прощание с Анастасией Заворотнюк состоялось в Покровском монастыре.
Анастасия Заворотнюк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
30 мая, 09:47
Любовь и бизнес: что связывало Анастасию Заворотнюк с Крымом

ЧП в симферопольской больнице

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти школьницы в медицинском учреждении. 13 мая 12-летняя жительница поселка Октябрьское Красногвардейского района обратилась в медучреждение крымской столицы, где она проходила лечение, с воспалением и болями в ноге. 15 мая состояние несовершеннолетней резко ухудшилось, после чего она скончалась. Расследование находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина. Прокуратура Крыма также организовала проверку по факту случившегося.
Аптечка - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
29 мая, 21:33
Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб турист

Северо-Крымский канал

Открытие шлюзов на плотине ДнепроГЭС в подконтрольном киевскому режиму Запорожье не приведет к наполнению Северо-Крымского канала и не несет угрозы подтопления населенных пунктов левобережья Херсонщины, считает директор Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области Алексей Гнездилов. При этом на данный момент для наполнения Северо-Крымского канала до отметки "ноль" не хватает трех метров, а для нормальной работы – порядка семи метров. СКК сможет полноценно заработать после восстановления Каховской ГЭС и наполнения Каховского водохранилища.
Вид на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
13:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Переименование ГИББД

В России переименовали ГИБДД в Госавтоинспекцию, сообщил на этой неделе начальник ведомства Михаил Черников. Официальной датой создания ГАИ в стране считается 3 июля 1936 года – тогда Совнарком СССР подписал "Положение о Государственной автомобильной инспекции ГУ РКМ". В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, однако в 2002-м специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым.
Необходимый набор спецсредств для прохождения технического осмотра автомобиля. - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Вчера, 20:28
Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования
 
НовостиРакеты ATACMSАндрей БелоусовФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Железная дорогаПоездАнтитеррорЗадержание украинских диверсантов в Крыму и СевастополеСергей АксеновНАТОПереговорыПрокуратура Республики КрымАлександр БастрыкинБольницаПроисшествияАнастасия ЗаворотнюкСеверо-Крымский каналКаховская ГЭСДнепроГЭСГИБДДГосавтоинспекцияНовости Крыма
 
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