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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщается на ее странице в соцсети. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T09:22
2024-05-30T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщается на ее странице в соцсети.О месте и времени прощания будет известно позже.Ранее сообщалось, что артистка долгое время проходила лечение от глиобластомы.Анастасия Заворотнюк трижды была замужем. Последним ее супругом стал известный фигурист Петр Чернышев, с которым она узаконила отношения в 2008 году и тайно обвенчалась в Крыму в Форосском храме. В 2018 году Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. С августа в СМИ начали предполагать, что у Заворотнюк развивается онкологическое заболевание, так как она набирала вес и перестала появляться на публике. Однако она отрицала развитие рака. Анастасия Заворотнюк начала актерскую карьеру еще в 90-е, однако широкой публике стала известна в роли Вики Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня", который показывали на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Снялась в боевике "Код Апокалипсиса", позже — в мелодраме "Мамы", современной версии "Служебного романа" и военной драме "Охота на гауляйтера". В 2006 году Заворотнюк дали звание заслуженной артистки Российской Федерации.
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РИА Новости Крым
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96
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новости, общество, утраты, анастасия заворотнюк, культура, кино, искусство
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года

09:22 30.05.2024 (обновлено: 09:28 30.05.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщается на ее странице в соцсети.
"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", - говорится в сообщении.
О месте и времени прощания будет известно позже.
Ранее сообщалось, что артистка долгое время проходила лечение от глиобластомы.
Анастасия Заворотнюк трижды была замужем. Последним ее супругом стал известный фигурист Петр Чернышев, с которым она узаконила отношения в 2008 году и тайно обвенчалась в Крыму в Форосском храме. В 2018 году Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. С августа в СМИ начали предполагать, что у Заворотнюк развивается онкологическое заболевание, так как она набирала вес и перестала появляться на публике. Однако она отрицала развитие рака.
Анастасия Заворотнюк начала актерскую карьеру еще в 90-е, однако широкой публике стала известна в роли Вики Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня", который показывали на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Снялась в боевике "Код Апокалипсиса", позже — в мелодраме "Мамы", современной версии "Служебного романа" и военной драме "Охота на гауляйтера". В 2006 году Заворотнюк дали звание заслуженной артистки Российской Федерации.
 
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