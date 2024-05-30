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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщается на ее странице в соцсети. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T09:22

2024-05-30T09:22

2024-05-30T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщается на ее странице в соцсети.О месте и времени прощания будет известно позже.Ранее сообщалось, что артистка долгое время проходила лечение от глиобластомы.Анастасия Заворотнюк трижды была замужем. Последним ее супругом стал известный фигурист Петр Чернышев, с которым она узаконила отношения в 2008 году и тайно обвенчалась в Крыму в Форосском храме. В 2018 году Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. С августа в СМИ начали предполагать, что у Заворотнюк развивается онкологическое заболевание, так как она набирала вес и перестала появляться на публике. Однако она отрицала развитие рака. Анастасия Заворотнюк начала актерскую карьеру еще в 90-е, однако широкой публике стала известна в роли Вики Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня", который показывали на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Снялась в боевике "Код Апокалипсиса", позже — в мелодраме "Мамы", современной версии "Служебного романа" и военной драме "Охота на гауляйтера". В 2006 году Заворотнюк дали звание заслуженной артистки Российской Федерации.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, утраты, анастасия заворотнюк, культура, кино, искусство