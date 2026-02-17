Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
В пути следования задерживаются девять поездов из Крыма и один – в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Десять пассажирских поездов до 11 часов задерживаются в пути следования в Крым и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
По данным перевозчика, к 23:00 вторника с опозданием следуют составы из Крыма:
- —№027/028 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 11 часов;
- —№007/008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 8 часов;
- —№067/068 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 8 часов;
- —№327/328 Симферополь - Кисловодск, отправлением 16 февраля, задерживается на 7.5 часов;
- —№077/078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 6 часов;
- —№195/196 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 6.5 часов;
- —№091/092 Севастополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 4 часа;
- —№007/008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 17 февраля, задерживается на 1 час;
- —№091/092 Севастополь - Москва, отправлением 17 февраля, задерживается на 1.5 часа;
В Крым на 6,5 часов опаздывает поезд №315/316 Адлер - Симферополь, отправлением 17 февраля.
"Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения", - отметил перевозчик.
В связи с продолжительной ночной атакой БПЛА на Республику Крым и Севастополь движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто на протяжении длительного времени. Вследствие этого ряд пассажирских поездов крымского сообщения двигались с отставанием от графиков.
По состоянию на 8:00 мск задерживались 16 поездов в Крым и из Крыма на 4-10 часов. К 16:00 в пути задерживались 14 поездов, к 18:00 – девять поездов на срок от 4,5 до 11,5 часов. К вечеру число отстающих от графиков составов сократилось до девяти. Время в пути выросло до 11,5 часов.