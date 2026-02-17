https://crimea.ria.ru/20260217/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma--aktualnye-dannye-1153296401.html

Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные

Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные

Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T23:51

2026-02-17T23:51

2026-02-17T23:51

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

крымский мост

расписание поездов в крыму

гранд сервис экспресс

новости

новости крыма

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/80/1117798060_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_5407464edca2ab3abf2d7fdc310ab151.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Десять пассажирских поездов до 11 часов задерживаются в пути следования в Крым и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".По данным перевозчика, к 23:00 вторника с опозданием следуют составы из Крыма:В Крым на 6,5 часов опаздывает поезд №315/316 Адлер - Симферополь, отправлением 17 февраля.В связи с продолжительной ночной атакой БПЛА на Республику Крым и Севастополь движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто на протяжении длительного времени. Вследствие этого ряд пассажирских поездов крымского сообщения двигались с отставанием от графиков.По состоянию на 8:00 мск задерживались 16 поездов в Крым и из Крыма на 4-10 часов. К 16:00 в пути задерживались 14 поездов, к 18:00 – девять поездов на срок от 4,5 до 11,5 часов. К вечеру число отстающих от графиков составов сократилось до девяти. Время в пути выросло до 11,5 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260217/v-moskve-v-sredu-zaderzhitsya-poezd-v-krym--prichina-1153295147.html

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, крымский мост, расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, новости, новости крыма, логистика