Рейтинг@Mail.ru
Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260217/stoimost-shkolnykh-obedov-khotyat-uvelichit-v-krymu-1153254903.html
Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму
Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму
Общественная палата Республики Крым контролирует цены и качество питания школьников на полуострове. О необходимости повышения стоимости обедов для учащихся и... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T20:12
2026-02-17T20:12
радио "спутник в крыму"
школа
школьное питание
надежда анельчук
олег егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/03/1119015600_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_efcb8f08e2dc16b3eb6a3a7b0ef42afc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Общественная палата Республики Крым контролирует цены и качество питания школьников на полуострове. О необходимости повышения стоимости обедов для учащихся и улучшении качества питания рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель Председателя Общественной палаты, председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров и член Экспертного совета при ОП РК Надежда Анельчук.По словам Олега Егорова, по итогу мониторинга ситуации со школьным питанием будет инициировано повышение стоимости обедов для учащихся.В свою очередь Надежда Анельчук напомнила, что школьное питание, которое предоставляется детям за федеральные деньги, является одноразовым."На сегодняшний день, стоимость его 85 рублей 55 копеек, а остальные приемы пищи - это питание детей льготных категорий. Оно отличается в муниципалитетах, в зависимости от стоимости, утвержденной администрациями того или иного муниципального образования. И отличается существенно. Далеко не везде стоимость питания, которая сейчас утверждена, позволяет на самом деле выполнить нормы питания", – обозначила гостья эфира.Оба спикера подчеркнули, что по санитарным нормам, утвержденным на федеральном уровне, существует определенный набор продуктов, который должен быть представлен в школьном меню. При этом многие дети просто не едят ту или иную пищу."Действительно, существует большое количество отходов. Помимо каких-то моментов в технологии приготовления или во вкусовых качествах готовых блюд, речь в том числе и о культуре питания детей. Многие дети не едят рыбу, печень, молочные каши, первые блюда, просто потому что у них нет такой привычки, – пояснила она. – Поэтому здесь нужно экспериментировать, есть огромный сборник рецептур блюд для школьного питания".В детские сады и в школы преимущественно поставляются продукты от крымских производителей, отметил Олег Егоров."На сегодняшний день мы смотрим, кто выиграл тендер, и будем внимательно отслеживать, какая продукция будет поставляться", – сказал спикер.Он также отметил, что необходима и просветительская работа в образовательных организациях.Повлиять на ситуацию с детским питанием в том числе могут и родители школьников, обратила внимание Анельчук."В прошлом году от одной из школ Симферополя было обращение, когда родители не смогли на уровне директора школы решить вопрос с питанием. Они обратились с коллективной жалобой. Мы со своей стороны направили эту информацию в департамент образования администрации города. После этого внесли корректировки в меню и возникшая ситуация была снята. На мой взгляд, нужно более активно работать с родителями. И это должно быть не какое-то одно обращение, если действительно есть ситуация, когда массово дети недовольны питанием", – выразила мнение собеседница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20260216/vazhnaya-eda-kak-kontroliruetsya-pitanie-v-krymskikh-shkolakh-1153255072.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/03/1119015600_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f9585523dc4df0f7a1615e266dccfdf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
школа, школьное питание, надежда анельчук, олег егоров
Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму

В Крыму Общественная палата инициирует повышение стоимости школьных обедов

20:12 17.02.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Общественная палата Республики Крым контролирует цены и качество питания школьников на полуострове. О необходимости повышения стоимости обедов для учащихся и улучшении качества питания рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель Председателя Общественной палаты, председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров и член Экспертного совета при ОП РК Надежда Анельчук.
По словам Олега Егорова, по итогу мониторинга ситуации со школьным питанием будет инициировано повышение стоимости обедов для учащихся.

"Этим процессом мы занимаемся каждый год. Мониторим ситуацию, смотрим, где какая стоимость в каком муниципалитете для выполнения норм. И будем обращаться в каждый муниципалитет для повышения стоимости. Норма должна выполняться", – сказал председатель комиссии.

В свою очередь Надежда Анельчук напомнила, что школьное питание, которое предоставляется детям за федеральные деньги, является одноразовым.
"На сегодняшний день, стоимость его 85 рублей 55 копеек, а остальные приемы пищи - это питание детей льготных категорий. Оно отличается в муниципалитетах, в зависимости от стоимости, утвержденной администрациями того или иного муниципального образования. И отличается существенно. Далеко не везде стоимость питания, которая сейчас утверждена, позволяет на самом деле выполнить нормы питания", – обозначила гостья эфира.
Оба спикера подчеркнули, что по санитарным нормам, утвержденным на федеральном уровне, существует определенный набор продуктов, который должен быть представлен в школьном меню. При этом многие дети просто не едят ту или иную пищу.
"Действительно, существует большое количество отходов. Помимо каких-то моментов в технологии приготовления или во вкусовых качествах готовых блюд, речь в том числе и о культуре питания детей. Многие дети не едят рыбу, печень, молочные каши, первые блюда, просто потому что у них нет такой привычки, – пояснила она. – Поэтому здесь нужно экспериментировать, есть огромный сборник рецептур блюд для школьного питания".
В детские сады и в школы преимущественно поставляются продукты от крымских производителей, отметил Олег Егоров.
"На сегодняшний день мы смотрим, кто выиграл тендер, и будем внимательно отслеживать, какая продукция будет поставляться", – сказал спикер.
Он также отметил, что необходима и просветительская работа в образовательных организациях.
"Мы также это рассматривали с министерством образования, что такая работа должна вестись. Ребенку надо объяснять, почему нужно съесть кашу", – добавил гость эфира.
Повлиять на ситуацию с детским питанием в том числе могут и родители школьников, обратила внимание Анельчук.
"В прошлом году от одной из школ Симферополя было обращение, когда родители не смогли на уровне директора школы решить вопрос с питанием. Они обратились с коллективной жалобой. Мы со своей стороны направили эту информацию в департамент образования администрации города. После этого внесли корректировки в меню и возникшая ситуация была снята. На мой взгляд, нужно более активно работать с родителями. И это должно быть не какое-то одно обращение, если действительно есть ситуация, когда массово дети недовольны питанием", – выразила мнение собеседница.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Школьная столовая. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Вчера, 21:28Радио "Спутник в Крыму"
Важная еда: как контролируется питание в крымских школах
 
Радио "Спутник в Крыму"ШколаШкольное питаниеНадежда АнельчукОлег Егоров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47Жителей Кубани предупредили о риске подтоплений
21:32В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
21:17Студенческий отряд Севастополя признан лучшим в России
21:06В Севастополе возобновили движение морского транспорта
20:48Трех погибших обнаружили под завалами здания воинской части в Ленобласти
20:39В Женеве завершился первый день переговоров по Украине
20:12Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму
19:54В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы
19:43Рейд в Севастополе закрыли
19:39Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
19:21Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
19:09Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю
18:43Сократилось число следующих с опозданием поездов крымского направления
18:27300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса
18:19Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
18:04Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
17:52Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
17:45Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира
17:40Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
17:29Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
Лента новостейМолния