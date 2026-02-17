https://crimea.ria.ru/20260217/stoimost-shkolnykh-obedov-khotyat-uvelichit-v-krymu-1153254903.html

Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Общественная палата Республики Крым контролирует цены и качество питания школьников на полуострове. О необходимости повышения стоимости обедов для учащихся и улучшении качества питания рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель Председателя Общественной палаты, председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров и член Экспертного совета при ОП РК Надежда Анельчук.По словам Олега Егорова, по итогу мониторинга ситуации со школьным питанием будет инициировано повышение стоимости обедов для учащихся.В свою очередь Надежда Анельчук напомнила, что школьное питание, которое предоставляется детям за федеральные деньги, является одноразовым."На сегодняшний день, стоимость его 85 рублей 55 копеек, а остальные приемы пищи - это питание детей льготных категорий. Оно отличается в муниципалитетах, в зависимости от стоимости, утвержденной администрациями того или иного муниципального образования. И отличается существенно. Далеко не везде стоимость питания, которая сейчас утверждена, позволяет на самом деле выполнить нормы питания", – обозначила гостья эфира.Оба спикера подчеркнули, что по санитарным нормам, утвержденным на федеральном уровне, существует определенный набор продуктов, который должен быть представлен в школьном меню. При этом многие дети просто не едят ту или иную пищу."Действительно, существует большое количество отходов. Помимо каких-то моментов в технологии приготовления или во вкусовых качествах готовых блюд, речь в том числе и о культуре питания детей. Многие дети не едят рыбу, печень, молочные каши, первые блюда, просто потому что у них нет такой привычки, – пояснила она. – Поэтому здесь нужно экспериментировать, есть огромный сборник рецептур блюд для школьного питания".В детские сады и в школы преимущественно поставляются продукты от крымских производителей, отметил Олег Егоров."На сегодняшний день мы смотрим, кто выиграл тендер, и будем внимательно отслеживать, какая продукция будет поставляться", – сказал спикер.Он также отметил, что необходима и просветительская работа в образовательных организациях.Повлиять на ситуацию с детским питанием в том числе могут и родители школьников, обратила внимание Анельчук."В прошлом году от одной из школ Симферополя было обращение, когда родители не смогли на уровне директора школы решить вопрос с питанием. Они обратились с коллективной жалобой. Мы со своей стороны направили эту информацию в департамент образования администрации города. После этого внесли корректировки в меню и возникшая ситуация была снята. На мой взгляд, нужно более активно работать с родителями. И это должно быть не какое-то одно обращение, если действительно есть ситуация, когда массово дети недовольны питанием", – выразила мнение собеседница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

