Какой сегодня праздник: 18 февраля

Какой сегодня праздник: 18 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В этот день профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции и военнослужащие продовольственной и вещевой службы России. Еще в этот день родился основатель компании Ferrari, а в пустыне Сахара впервые выпал снег.Что празднуют в России и миреДень транспортной полиции – праздник сотрудников, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта РФ. История создания и развития этой службы связана с началом строительства железных дорог в XIX веке, когда на охрану путей и вокзалов были направлены жандармы.Вооруженные силы России празднуют День продовольственной и вещевой службы, в задачу которой входит полноценно и качественно накормить, и хорошо одеть солдата. Нормы питания военнослужащих установлены приказами Минобороны и составлены в соответствии с требованиями физиологических нормативов.Еще сегодня День пельменей, Праздник всех легкомысленных, День батарейки и День, когда все понятно без слов. Именины у Агафьи, Антона, Феодосия, Василисы, Михаила, Александры.Знаменательные событияВ 1911 году состоялся первый официальный авиарейс с почтой на борту: в Индии из Аллахабада до Наини было перевезено 6,5 тысяч писем и 250 специальных открыток.В 1918 году в Москве открылся Брянский (ныне Киевский) железнодорожный вокзал. В этот же день с его перрона был отправлен и первый поезд.В 1930 году американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла (США), открыл девятую планету Солнечной системы – Плутон.В 1979 году в пустыне Сахара впервые пошел снег: получасовой снежный шторм обрушился на город Айн-Серфа.Кто родилсяВ 1780 году родился русский живописец Алексей Венецианов – мастер жанровых сцен из крестьянской жизни и родоначальник бытового жанра в русской живописи. Он организовал собственную школу художников – венециановскую. Известен работами "Жнецы", "На пашне. Весна", "Спящий пастушок" и другими.18 февраля 1898 года на свет появился итальянский конструктор и автопроизводитель, основатель компании Ferrari Энцо Феррари. Его гений состоял в том, что в Ferrari он соединил выдающиеся составляющие: красоту спортивного автомобиля, адреналин "Формулы-1" и роскошь "Роллс-Ройса". Первая модель Ferrari 125 вышла в 1946 году.Также 18 февраля родились японо-американская художница, вдова Джона Леннона Йоко Оно, американский актер Джон Траволта и другие.

