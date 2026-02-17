Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
Катера и паромы вновь выполняют рейсы через бухту в Севастополе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь выполняют рейсы через бухту в Севастополе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт во вторник в 19:37. Ограничения действовали около часа. Причины приостановки морского сообщения не уточнялись.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе возобновили движение морского транспорта

В Севастополе открыли рейд

21:06 17.02.2026 (обновлено: 21:09 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь выполняют рейсы через бухту в Севастополе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт во вторник в 19:37. Ограничения действовали около часа. Причины приостановки морского сообщения не уточнялись.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
