Студенческий отряд Севастополя признан лучшим в России
17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Бойцы Севастопольского регионального отделения Российских студенческих отрядов стали лучшими в стране, сообщил губернатор горда Михаил Развожаев.
"В Москве в мультиформатном пространстве студенческих отрядов "СО. Здание" наградили победителей конкурса на звание лучшего регионального отделения Российских студенческих отрядов. Наше отделение стало лучшим из отделений среди регионов, где очно учатся до 30 тысяч студентов", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев поздравил севастопольскую команду с заслуженной победой, которая, по его словам, стала результатом сплоченности, ответственности, энергии и искренней преданности своему делу.
"Российские Студенческие Отряды" (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 400 тысяч молодых людей из всех субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.
