Студенческий отряд Севастополя признан лучшим в России

Бойцы Севастопольского регионального отделения Российских студенческих отрядов стали лучшими в стране, сообщил губернатор горда Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Бойцы Севастопольского регионального отделения Российских студенческих отрядов стали лучшими в стране, сообщил губернатор горда Михаил Развожаев.Развожаев поздравил севастопольскую команду с заслуженной победой, которая, по его словам, стала результатом сплоченности, ответственности, энергии и искренней преданности своему делу."Российские Студенческие Отряды" (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 400 тысяч молодых людей из всех субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

