Зеленский снова попросил встречи с Путиным
Владимир Зеленский просил украинскую делегацию поднять вопрос его встречи с президентом России Владимиром Путиным на переговорах в Женеве. Об этом со ссылкой на
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский просил украинскую делегацию поднять вопрос его встречи с президентом России Владимиром Путиным на переговорах в Женеве. Об этом со ссылкой на издание Axios пишет РИА Новости.При этом глава киевского режима продолжает настаивать на заморозке конфликта по линии соприкосновения."Я думаю, что если мы в документе... если мы остановимся на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение", - сказал он.При этом, по словам Зеленского, новые президентские выборы на Украине могут быть проведены одновременно с референдумом, но это пока не решено, добавляет издание.Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".В январе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о "готовности Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным". В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил - Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу.Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины начались в Женеве 17 февраля около 16:00 мск. Они длились 4,5 часа и продолжатся 18 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав входят также начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.Британский журнал The Economist со ссылкой на источник сообщил, что в украинской делегации произошел раскол из-за разногласий по поводу сроков заключения мирного соглашения. Часть делегации во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* призывает достичь скорейшего соглашения с Россией при посредничестве США. Они считают, что такой сценарий будет соответствовать интересам Украины, а также опасаются, что в дальнейшем "окно возможностей" для Киева может закрыться.Другое крыло, связанное с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, придерживается иной позиции и фактически тормозит переговорный процесс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорийКогда закончится СВОЖесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева
23:42 17.02.2026 (обновлено: 23:57 17.02.2026)
