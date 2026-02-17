https://crimea.ria.ru/20260217/v-sochi-20-letniy-aferist-dvazhdy-prodal-chuzhuyu-mashinu-1153278132.html

В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую машину

В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую машину - РИА Новости Крым, 17.02.2026

В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую машину

17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую иномарку, которую взял в аренду, сообщает во вторник пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, в октябре прошлого года 58-летняя местная жительница сдала в аренду иномарку молодому человеку. Два месяца юноша вносил оплату в срок, но перестал выходить на связь, когда договор аренды истек. Взволнованная женщина сразу же обратилась в полицию."Новой владелицей" автомобиля стала 45-летняя сочинка. Она внесла 268 тысяч рублей и взяла кредит почти на 1,5 миллиона рублей. В итоге покупательница оказалась без машины, без денег и с долгом банку, констатировали в МВД.Жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также совершая покупки в мессенджерах, сообщали накануне в пресс-службе полиции города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщикаМошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионовВ Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"

