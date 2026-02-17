Рейтинг@Mail.ru
В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую машину - РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260217/v-sochi-20-letniy-aferist-dvazhdy-prodal-chuzhuyu-mashinu-1153278132.html
В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую машину
В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую машину - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую машину
В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую иномарку, которую взял в аренду, сообщает во вторник пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527800_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9663cfcb0abc6a00982d825d968425ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую иномарку, которую взял в аренду, сообщает во вторник пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, в октябре прошлого года 58-летняя местная жительница сдала в аренду иномарку молодому человеку. Два месяца юноша вносил оплату в срок, но перестал выходить на связь, когда договор аренды истек. Взволнованная женщина сразу же обратилась в полицию."Новой владелицей" автомобиля стала 45-летняя сочинка. Она внесла 268 тысяч рублей и взяла кредит почти на 1,5 миллиона рублей. В итоге покупательница оказалась без машины, без денег и с долгом банку, констатировали в МВД.Жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также совершая покупки в мессенджерах, сообщали накануне в пресс-службе полиции города.
сочи, новости, мвд по краснодарскому краю, транспорт, происшествия
В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую машину

Житель Сочи дважды продал чужую машину после того как взял ее в аренду

22:16 17.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки на руле
Руки на руле - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую иномарку, которую взял в аренду, сообщает во вторник пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, в октябре прошлого года 58-летняя местная жительница сдала в аренду иномарку молодому человеку. Два месяца юноша вносил оплату в срок, но перестал выходить на связь, когда договор аренды истек. Взволнованная женщина сразу же обратилась в полицию.
"Полицейские нашли и задержали сочинца, но машины у него не оказалось. За это время он продал чужой автомобиль уже два раза. Парень тщательно продумал преступную схему и не указал свою фамилию ни в одном документе. Он подделал договор купли-продажи и от имени собственницы оформил Kia на знакомого. И уже от его имени продал иномарку перекупщику, которую реализовал через автосалон", – раскрыли схему в полиции.
"Новой владелицей" автомобиля стала 45-летняя сочинка. Она внесла 268 тысяч рублей и взяла кредит почти на 1,5 миллиона рублей. В итоге покупательница оказалась без машины, без денег и с долгом банку, констатировали в МВД.
Жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также совершая покупки в мессенджерах, сообщали накануне в пресс-службе полиции города.
