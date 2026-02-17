https://crimea.ria.ru/20260217/v-estonii-zaveli-ugolovnoe-delo-za-provoz-matreshek-iz-rossii-1153276122.html
В Эстонии завели уголовное дело за провоз матрешек из России
В Эстонии завели уголовное дело за провоз матрешек из России
2026-02-17T22:09
2026-02-17T22:09
2026-02-17T22:09
новости
эстония
происшествия
санкции против россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили в Эстонии на местного жителя за попытку провезти через российско-эстонскую границу 170 матрешек, сообщают эстонские СМИ со ссылкой на пресс-службу Налогово-таможенного департамента балтийской республики.По данным эстонских таможенников, 39-летний эстонец возвращался из России через КПП "Лухамаа", где заявил пограничникам об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию.В отношении "нарушителя" возбудили уголовное дело по статье о нарушении санкционного режима. Уточняется, что это не первое "нарушение санкционного режима" с его стороны. Под какие именно санкции попадают матрешки, не уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Эстонии перекрыли ведущую в Россию дорогуВраги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию
эстония
Новости
ru-RU
новости, эстония, происшествия, санкции против россии
"На таможенном досмотре в автомобиле мужчины нашли 170 матрешек", – сказано в сообщении.
