В Эстонии завели уголовное дело за провоз матрешек из России - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Эстонии завели уголовное дело за провоз матрешек из России
В Эстонии завели уголовное дело за провоз матрешек из России - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Эстонии завели уголовное дело за провоз матрешек из России
Уголовное дело возбудили в Эстонии на местного жителя за попытку провезти через российско-эстонскую границу 170 матрешек, сообщают эстонские СМИ со ссылкой на... РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили в Эстонии на местного жителя за попытку провезти через российско-эстонскую границу 170 матрешек, сообщают эстонские СМИ со ссылкой на пресс-службу Налогово-таможенного департамента балтийской республики.По данным эстонских таможенников, 39-летний эстонец возвращался из России через КПП "Лухамаа", где заявил пограничникам об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию.В отношении "нарушителя" возбудили уголовное дело по статье о нарушении санкционного режима. Уточняется, что это не первое "нарушение санкционного режима" с его стороны. Под какие именно санкции попадают матрешки, не уточняется.
В Эстонии завели уголовное дело за провоз матрешек из России

Уголовное дело за провоз "санкционных" матрешек из России завели в Эстонии

22:09 17.02.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМатрешки и деревянные ложки
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили в Эстонии на местного жителя за попытку провезти через российско-эстонскую границу 170 матрешек, сообщают эстонские СМИ со ссылкой на пресс-службу Налогово-таможенного департамента балтийской республики.

"На таможенном досмотре в автомобиле мужчины нашли 170 матрешек", – сказано в сообщении.

По данным эстонских таможенников, 39-летний эстонец возвращался из России через КПП "Лухамаа", где заявил пограничникам об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию.
В отношении "нарушителя" возбудили уголовное дело по статье о нарушении санкционного режима. Уточняется, что это не первое "нарушение санкционного режима" с его стороны. Под какие именно санкции попадают матрешки, не уточняется.
