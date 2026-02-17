https://crimea.ria.ru/20260217/v-estonii-zaveli-ugolovnoe-delo-za-provoz-matreshek-iz-rossii-1153276122.html

В Эстонии завели уголовное дело за провоз матрешек из России

17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили в Эстонии на местного жителя за попытку провезти через российско-эстонскую границу 170 матрешек, сообщают эстонские СМИ со ссылкой на пресс-службу Налогово-таможенного департамента балтийской республики.По данным эстонских таможенников, 39-летний эстонец возвращался из России через КПП "Лухамаа", где заявил пограничникам об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию.В отношении "нарушителя" возбудили уголовное дело по статье о нарушении санкционного режима. Уточняется, что это не первое "нарушение санкционного режима" с его стороны. Под какие именно санкции попадают матрешки, не уточняется.

