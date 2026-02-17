https://crimea.ria.ru/20260217/poslednie-dva-khrama-v-kievo-pecherskoy-lavre-otobrali-u-monakhov-upts-1153283516.html

Последние два храма в Киево-Печерской лавре отобрали у монахов УПЦ

Последние два храма в Киево-Печерской лавре отобрали у монахов УПЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крестовоздвиженский и Теплый храмы на территории Киево-Печерской лавре закрыли для монахов Украинской православной церкви. Как сообщает Союз православных журналистов, эти церкви оставались последними доступными для богослужения братии.Уточняется, что действия произошли в день судебного заседания по вопросу доступа УПЦ к храмам Верхней лавры. Пост сопровожден видеокадрами, на которых видно, как четверо мужчин с рабочими чемоданами подходят к дверям одного из храмов и выполняют технические работы у входа. В результате монахам фактически блокирован доступ к святыням.По данным СПЖ, в Минкульте хотят блокировать братии Киево-Печерской лавры доступ ко всем храмам обители, исключая Агапитский перед Великим постом.При этом назначенный ПЦУ "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш) не исключил, что монастырь может стать приютом для украинских военных, пишет РИА Новости."После войны лавра в ожидании многих военных... есть много военных, которым некуда вернуться после войны... А монастырь - это такой оазис, который ждет каждого, где всегда даст приют", - сказал Авраамий украинским СМИ.Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.Соломенский районный суд Киева 14 июля 2024 года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.19 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.Среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном в 2025 году, есть не только пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США и сокращении американской военной помощи Киеву, но и о признании официального статуса канонической УПЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценностиПропускной режим ввели для монахов Киево-Печерской лаврыНа Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы

