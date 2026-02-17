Рейтинг@Mail.ru
Последние два храма в Киево-Печерской лавре отобрали у монахов УПЦ - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Последние два храма в Киево-Печерской лавре отобрали у монахов УПЦ
Последние два храма в Киево-Печерской лавре отобрали у монахов УПЦ - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Последние два храма в Киево-Печерской лавре отобрали у монахов УПЦ
Крестовоздвиженский и Теплый храмы на территории Киево-Печерской лавре закрыли для монахов Украинской православной церкви. Как сообщает Союз православных... РИА Новости Крым, 17.02.2026
киево-печерская лавра
новости
союз православных журналистов украины (спж)
украинская православная церковь (упц)
происшествия
православная церковь украины (пцу)
православие
захват храмов упц на украине
церковный раскол на украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крестовоздвиженский и Теплый храмы на территории Киево-Печерской лавре закрыли для монахов Украинской православной церкви. Как сообщает Союз православных журналистов, эти церкви оставались последними доступными для богослужения братии.Уточняется, что действия произошли в день судебного заседания по вопросу доступа УПЦ к храмам Верхней лавры. Пост сопровожден видеокадрами, на которых видно, как четверо мужчин с рабочими чемоданами подходят к дверям одного из храмов и выполняют технические работы у входа. В результате монахам фактически блокирован доступ к святыням.По данным СПЖ, в Минкульте хотят блокировать братии Киево-Печерской лавры доступ ко всем храмам обители, исключая Агапитский перед Великим постом.При этом назначенный ПЦУ "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш) не исключил, что монастырь может стать приютом для украинских военных, пишет РИА Новости."После войны лавра в ожидании многих военных... есть много военных, которым некуда вернуться после войны... А монастырь - это такой оазис, который ждет каждого, где всегда даст приют", - сказал Авраамий украинским СМИ.Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.Соломенский районный суд Киева 14 июля 2024 года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.19 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.Среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном в 2025 году, есть не только пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США и сокращении американской военной помощи Киеву, но и о признании официального статуса канонической УПЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценностиПропускной режим ввели для монахов Киево-Печерской лаврыНа Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы
киево-печерская лавра, новости, союз православных журналистов украины (спж), украинская православная церковь (упц), происшествия, православная церковь украины (пцу), православие, захват храмов упц на украине, церковный раскол на украине
Последние два храма в Киево-Печерской лавре отобрали у монахов УПЦ

У монахов Киево-Печерской лавры отобрали два последних храма – СПЖ

22:39 17.02.2026 (обновлено: 22:53 17.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Киево-Печерская Лавра
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крестовоздвиженский и Теплый храмы на территории Киево-Печерской лавре закрыли для монахов Украинской православной церкви. Как сообщает Союз православных журналистов, эти церкви оставались последними доступными для богослужения братии.

"17 февраля 2026 года в Киево-Печерской лавре сотрудники национального заповедника срезали замки еще в двух храмах Нижней лавры. Крестовоздвиженский и Теплый храмы были последними церквями на территории Лавры, куда братия еще могла свободно входить для совершения богослужений и молитвы", – сказано в сообщении.

Уточняется, что действия произошли в день судебного заседания по вопросу доступа УПЦ к храмам Верхней лавры. Пост сопровожден видеокадрами, на которых видно, как четверо мужчин с рабочими чемоданами подходят к дверям одного из храмов и выполняют технические работы у входа. В результате монахам фактически блокирован доступ к святыням.
По данным СПЖ, в Минкульте хотят блокировать братии Киево-Печерской лавры доступ ко всем храмам обители, исключая Агапитский перед Великим постом.
При этом назначенный ПЦУ "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш) не исключил, что монастырь может стать приютом для украинских военных, пишет РИА Новости.
"После войны лавра в ожидании многих военных... есть много военных, которым некуда вернуться после войны... А монастырь - это такой оазис, который ждет каждого, где всегда даст приют", - сказал Авраамий украинским СМИ.
Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
Соломенский районный суд Киева 14 июля 2024 года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.
19 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.
Среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном в 2025 году, есть не только пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США и сокращении американской военной помощи Киеву, но и о признании официального статуса канонической УПЦ.
Киево-Печерская лавраНовостиСоюз православных журналистов Украины (СПЖ)Украинская православная церковь (УПЦ)ПроисшествияПравославная Церковь Украины (ПЦУ)ПравославиеЗахват храмов УПЦ на УкраинеЦерковный раскол на Украине
 
Лента новостейМолния