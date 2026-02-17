Рейтинг@Mail.ru
США отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе
США отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе
США отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе - РИА Новости Крым, 17.02.2026
США отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе
США отказались дать разрешение на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T23:12
2026-02-17T23:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. США отказались дать разрешение на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник.На этом фоне глава киевского режима дал указание всем украинским дипломатам и министру обороны Михаилу Федорову быть максимально активными в контексте обеспечения результата в поставках Киеву ракет для ПВО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
США отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе

США отказались дать разрешение на производство ракет для Patriot в Европе - Зеленский

23:12 17.02.2026
 
© AP Photo Sebastian ApelСтрельбу из системы Patriot
Стрельбу из системы Patriot - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo Sebastian Apel
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. США отказались дать разрешение на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник.

"Украина еще годы назад говорила с Америкой о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности, для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе - с Румынией, Польшей и так далее", - сказал Зеленский.

На этом фоне глава киевского режима дал указание всем украинским дипломатам и министру обороны Михаилу Федорову быть максимально активными в контексте обеспечения результата в поставках Киеву ракет для ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
