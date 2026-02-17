https://crimea.ria.ru/20260217/ssha-otkazali-zelenskomu-v-proizvodstve-raket-k-patriot-v-evrope-1153296030.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. США отказались дать разрешение на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник.На этом фоне глава киевского режима дал указание всем украинским дипломатам и министру обороны Михаилу Федорову быть максимально активными в контексте обеспечения результата в поставках Киеву ракет для ПВО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВОРютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для КиеваГермания больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ

