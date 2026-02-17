https://crimea.ria.ru/20260217/ssha-otkazali-zelenskomu-v-proizvodstve-raket-k-patriot-v-evrope-1153296030.html
США отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе
США отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе - РИА Новости Крым, 17.02.2026
США отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе
США отказались дать разрешение на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T23:12
2026-02-17T23:12
2026-02-17T23:12
украина
владимир зеленский
сша
patriot (зенитный ракетный комплекс)
в мире
европа
коллективный запад
западная помощь украине
поставки западного оружия украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149848512_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_eaccf069dc909587ad704af4cbced8f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. США отказались дать разрешение на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник.На этом фоне глава киевского режима дал указание всем украинским дипломатам и министру обороны Михаилу Федорову быть максимально активными в контексте обеспечения результата в поставках Киеву ракет для ПВО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВОРютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для КиеваГермания больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
украина
сша
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149848512_0:0:892:669_1920x0_80_0_0_f58f6c20fcc4d21b61490be4c0da996d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, сша, patriot (зенитный ракетный комплекс), в мире, европа, коллективный запад, западная помощь украине, поставки западного оружия украине, новости, оружие
США отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе
США отказались дать разрешение на производство ракет для Patriot в Европе - Зеленский