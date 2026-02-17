https://crimea.ria.ru/20260217/trekh-pogibshikh-obnaruzhili-pod-zavalami-zdaniya-voinskoy-chasti-v-lenoblasti-1153293560.html
Трех погибших обнаружили под завалами здания воинской части в Ленобласти
Трех погибших обнаружили под завалами здания воинской части в Ленобласти
2026-02-17T20:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. На месте обрушения здания воинской части в Ленинградской области обнаружены тела трех погибших, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Во вторник Дрозденко сообщил об обрушении здания военной полиции на территории военной части в городе Сертолово. Спасатели приступили к разбору завалов, причины произошедшего выясняются.На месте работает специализированная техника. Следственные действия продолжаются, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:48 17.02.2026 (обновлено: 20:53 17.02.2026)