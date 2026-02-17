https://crimea.ria.ru/20260217/v-zheneve-zavershilsya-pervyy-den-peregovorov-po-ukraine-1153293232.html
В Женеве завершился первый день переговоров по Украине
В Женеве завершился первый день переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Женеве завершился первый день переговоров по Украине
Первый день переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева завершился в Женеве, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T20:39
2026-02-17T20:39
2026-02-17T20:41
переговоры
швейцария
политика
внешняя политика
россия
сша
украина
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153293343_0:134:3076:1864_1920x0_80_0_0_c092e82b1a1d2c2d23006db3aded0037.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Первый день переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева завершился в Женеве, сообщает РИА Новости.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вряд ли стоит ждать каких-то новостей по итогам первого дня, поскольку работа продолжится в среду, 18 февраля.Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также входят начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.В составе американской делегации в Женеве находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
швейцария
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153293343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_985c71d78afbaa38c85addc505755ad4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры, швейцария, политика, внешняя политика, россия, сша, украина, новости, в мире
В Женеве завершился первый день переговоров по Украине
Первый день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию завершился в Женеве
20:39 17.02.2026 (обновлено: 20:41 17.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Первый день переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева завершился в Женеве, сообщает РИА Новости.
Переговоры во вторник длились 4,5 часа, они продолжатся завтра.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вряд ли стоит ждать каких-то новостей по итогам первого дня, поскольку работа продолжится в среду, 18 февраля.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также входят начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.
В составе американской делегации в Женеве находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.