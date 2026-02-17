Рейтинг@Mail.ru
В Женеве завершился первый день переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Женеве завершился первый день переговоров по Украине
В Женеве завершился первый день переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Женеве завершился первый день переговоров по Украине
Первый день переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева завершился в Женеве, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Первый день переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева завершился в Женеве, сообщает РИА Новости.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вряд ли стоит ждать каких-то новостей по итогам первого дня, поскольку работа продолжится в среду, 18 февраля.Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также входят начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.В составе американской делегации в Женеве находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
В Женеве завершился первый день переговоров по Украине

Первый день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию завершился в Женеве

20:39 17.02.2026 (обновлено: 20:41 17.02.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Первый день переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева завершился в Женеве, сообщает РИА Новости.

Переговоры во вторник длились 4,5 часа, они продолжатся завтра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вряд ли стоит ждать каких-то новостей по итогам первого дня, поскольку работа продолжится в среду, 18 февраля.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также входят начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.
В составе американской делегации в Женеве находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
