В Женеве завершился первый день переговоров по Украине

В Женеве завершился первый день переговоров по Украине

Первый день переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева завершился в Женеве, сообщает РИА Новости.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Первый день переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева завершился в Женеве, сообщает РИА Новости.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вряд ли стоит ждать каких-то новостей по итогам первого дня, поскольку работа продолжится в среду, 18 февраля.Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также входят начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.В составе американской делегации в Женеве находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

