В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД. Отмечается, что автомобиль Hyundai Creta для проверки остановили сотрудники ДПС. В отношении юноши составлены административные протоколы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и езду за рулем без водительского удостоверения.По данному факту прокуратура Крыма организовала проверку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

