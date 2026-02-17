Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/v-krymu-pyanyy-podrostok-bez-prav-ugnal-avto-u-rodstvennitsy-1153292848.html
В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы
В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы
В Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T19:54
2026-02-17T19:55
крым
белогорский район
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
происшествия
транспорт
автомобиль
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437101_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_192b91df2373b19e2c6fa1bfd4cadafd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД. Отмечается, что автомобиль Hyundai Creta для проверки остановили сотрудники ДПС. В отношении юноши составлены административные протоколы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и езду за рулем без водительского удостоверения.По данному факту прокуратура Крыма организовала проверку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437101_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_03a65e8fcb5f989410c2d2a9fc448ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, белогорский район, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, происшествия, транспорт, автомобиль, новости крыма, общество
В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы

В Белогорском районе Крыма полиция задержала выпившего подростка без прав на чужом авто

19:54 17.02.2026 (обновлено: 19:55 17.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Отмечается, что автомобиль Hyundai Creta для проверки остановили сотрудники ДПС.
"За рулем иномарки оказался 17-летний местный житель, который, как выяснилось, без разрешения взял машину у своей родственницы. При общении с инспектором у подростка были замечены признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался", - уточнили в полиции.
В отношении юноши составлены административные протоколы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и езду за рулем без водительского удостоверения.
По данному факту прокуратура Крыма организовала проверку.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и установлены обстоятельства при которых подросток получил доступ к управлению транспортным средством", - добавили в надзорном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымБелогорский районМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияТранспортАвтомобильНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:54В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы
19:43Рейд в Севастополе закрыли
19:39Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
19:21Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
19:09Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю
18:43Сократилось число следующих с опозданием поездов крымского направления
18:27300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса
18:19Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
18:04Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
17:52Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
17:45Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира
17:40Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
17:29Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
16:53Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
16:39Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные
16:33В Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленки
16:31Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%
16:22Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
16:17"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
16:10Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
Лента новостейМолния