В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы
19:54 17.02.2026 (обновлено: 19:55 17.02.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Отмечается, что автомобиль Hyundai Creta для проверки остановили сотрудники ДПС.
"За рулем иномарки оказался 17-летний местный житель, который, как выяснилось, без разрешения взял машину у своей родственницы. При общении с инспектором у подростка были замечены признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался", - уточнили в полиции.
В отношении юноши составлены административные протоколы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и езду за рулем без водительского удостоверения.
По данному факту прокуратура Крыма организовала проверку.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и установлены обстоятельства при которых подросток получил доступ к управлению транспортным средством", - добавили в надзорном ведомстве.