https://crimea.ria.ru/20260217/v-rossiyu-iz-kitaya-pytalis-vvezti-radioaktivnye-businy-1153279634.html
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
В России на Казанском почтовом таможенном посту обнаружили посылку из Китая с тридцатью килограммами радиоактивных бусин, сообщает Федеральная таможенная... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T21:32
2026-02-17T21:32
2026-02-17T21:32
новости
таможня
россия
китай
радиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153289603_0:68:688:455_1920x0_80_0_0_1066ac838e065812921497afe3f57f8e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В России на Казанском почтовом таможенном посту обнаружили посылку из Китая с тридцатью килограммами радиоактивных бусин, сообщает Федеральная таможенная служба.По данным ведомства, почтовое отправление "со стеклянными украшениями" было адресовано жительнице Санкт-Петербурга. Внутри находились 235 zip-пакетов с бусинами разноцветных камней, нанизанными на нити.Отмечается, что показатель в 15 раз превышает норму. В итоге товар не выпустили и вернули посылку в страну отправления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из РоссииНезаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сетиКонтрабандисты пытались ввезти в Россию кокаин на 600 миллионов
россия
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153289603_0:3:688:519_1920x0_80_0_0_c47d8011879b19e9f2eec1d8eff50a16.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, таможня, россия, китай, радиация, новости
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
30 килограммов радиоактивных бусин пытались ввезти из Китая в Россию