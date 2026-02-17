https://crimea.ria.ru/20260217/v-rossiyu-iz-kitaya-pytalis-vvezti-radioaktivnye-businy-1153279634.html

В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины

В России на Казанском почтовом таможенном посту обнаружили посылку из Китая с тридцатью килограммами радиоактивных бусин, сообщает Федеральная таможенная...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В России на Казанском почтовом таможенном посту обнаружили посылку из Китая с тридцатью килограммами радиоактивных бусин, сообщает Федеральная таможенная служба.По данным ведомства, почтовое отправление "со стеклянными украшениями" было адресовано жительнице Санкт-Петербурга. Внутри находились 235 zip-пакетов с бусинами разноцветных камней, нанизанными на нити.Отмечается, что показатель в 15 раз превышает норму. В итоге товар не выпустили и вернули посылку в страну отправления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из РоссииНезаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сетиКонтрабандисты пытались ввезти в Россию кокаин на 600 миллионов

