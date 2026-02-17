Рейтинг@Mail.ru
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/v-rossiyu-iz-kitaya-pytalis-vvezti-radioaktivnye-businy-1153279634.html
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
В России на Казанском почтовом таможенном посту обнаружили посылку из Китая с тридцатью килограммами радиоактивных бусин, сообщает Федеральная таможенная... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T21:32
2026-02-17T21:32
новости
таможня
россия
китай
радиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153289603_0:68:688:455_1920x0_80_0_0_1066ac838e065812921497afe3f57f8e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В России на Казанском почтовом таможенном посту обнаружили посылку из Китая с тридцатью килограммами радиоактивных бусин, сообщает Федеральная таможенная служба.По данным ведомства, почтовое отправление "со стеклянными украшениями" было адресовано жительнице Санкт-Петербурга. Внутри находились 235 zip-пакетов с бусинами разноцветных камней, нанизанными на нити.Отмечается, что показатель в 15 раз превышает норму. В итоге товар не выпустили и вернули посылку в страну отправления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из РоссииНезаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сетиКонтрабандисты пытались ввезти в Россию кокаин на 600 миллионов
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153289603_0:3:688:519_1920x0_80_0_0_c47d8011879b19e9f2eec1d8eff50a16.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, таможня, россия, китай, радиация, новости
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины

30 килограммов радиоактивных бусин пытались ввезти из Китая в Россию

21:32 17.02.2026
 
© Федеральная таможенная службаВ Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
© Федеральная таможенная служба
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В России на Казанском почтовом таможенном посту обнаружили посылку из Китая с тридцатью килограммами радиоактивных бусин, сообщает Федеральная таможенная служба.
По данным ведомства, почтовое отправление "со стеклянными украшениями" было адресовано жительнице Санкт-Петербурга. Внутри находились 235 zip-пакетов с бусинами разноцветных камней, нанизанными на нити.
"После срабатывания средств радиационного контроля проверка показала, что на поверхности упаковок уровень ионизирующего излучения составляет 1,23 мкЗв/ч. Спектрометрический анализ выявил в предметах содержание радиоактивного изотопа торий-232 (Th-232) и бета-частиц", – рассказали в ФТС.
Отмечается, что показатель в 15 раз превышает норму. В итоге товар не выпустили и вернули посылку в страну отправления.
© Федеральная таможенная службаВ Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
© Федеральная таможенная служба
В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России
Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети
Контрабандисты пытались ввезти в Россию кокаин на 600 миллионов
 
НовостиТаможняРоссияКитайРадиацияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47Жителей Кубани предупредили о риске подтоплений
21:32В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
21:17Студенческий отряд Севастополя признан лучшим в России
21:06В Севастополе возобновили движение морского транспорта
20:48Трех погибших обнаружили под завалами здания воинской части в Ленобласти
20:39В Женеве завершился первый день переговоров по Украине
20:12Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму
19:54В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы
19:43Рейд в Севастополе закрыли
19:39Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
19:21Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
19:09Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю
18:43Сократилось число следующих с опозданием поездов крымского направления
18:27300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса
18:19Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
18:04Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
17:52Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
17:45Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира
17:40Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
17:29Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
Лента новостейМолния