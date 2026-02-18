Рейтинг@Mail.ru
Тепло сменит мокрый снег: погода в Крыму в среду
Тепло сменит мокрый снег: погода в Крыму в среду
Тепло сменит мокрый снег: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Тепло сменит мокрый снег: погода в Крыму в среду
В Крым в среду южный циклон и связанный с ним холодный атмосферный фронт принесут неустойчивый характер погоды, дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T00:01
2026-02-18T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Крым в среду южный циклон и связанный с ним холодный атмосферный фронт принесут неустойчивый характер погоды, дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно. Ночью без осадков, местами туман; днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...12.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный 10-15 м/с, во второй половине дня юго-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +12...14.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут от +5 до +8, днем поднимутся до 12 градусов тепла. В Евпатории ночью +1...3, днем до +10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Тепло сменит мокрый снег: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду усилится ветер и к вечеру тепло сменит мокрый снег

00:01 18.02.2026
 
© Администрация ЯлтыШторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Администрация Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Крым в среду южный циклон и связанный с ним холодный атмосферный фронт принесут неустойчивый характер погоды, дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Вечером 18 февраля ночью ожидается мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в южных, восточных районах порывы до 25-30 м/с, в горах до 35 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, днем +7…12", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Ночью без осадков, местами туман; днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...12.
В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный 10-15 м/с, во второй половине дня юго-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +12...14.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут от +5 до +8, днем поднимутся до 12 градусов тепла. В Евпатории ночью +1...3, днем до +10.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
