Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260217/reyd-v-sevastopole-zakryli-1153292704.html
Рейд в Севастополе закрыли
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе вечером в пятницу приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T19:43
2026-02-17T19:44
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они отправляются с площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе закрыли

В Севастополе закрыли рейд

19:43 17.02.2026 (обновлено: 19:44 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они отправляются с площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
