В Москве в среду задержится поезд в Крым – причина
В Москве в среду задержится поезд в Крым – причина - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Москве в среду задержится поезд в Крым – причина
Поезд из Москвы в Симферополь 18 февраля отправится с опозданием в связи со временным закрытием движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T22:16
2026-02-17T22:16
2026-02-17T22:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Поезд из Москвы в Симферополь 18 февраля отправится с опозданием в связи со временным закрытием движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля. Об этом предупредили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Ответственные службы сделают все возможное, чтобы быстрее подготовить поезд к рейсу, добавил перевозчик.В связи с продолжительной ночной атакой БПЛА на Республику Крым и Севастополь движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто на протяжении длительного времени. Вследствие этого ряд пассажирских поездов крымского сообщения двигались с отставанием от графиков.По состоянию на 8:00 мск задерживались 16 поездов в Крым и из Крыма на 4-10 часов. К 16:00 в пути задерживались 14 поездов, к 18:00 – девять поездов на срок от 4,5 до 11,5 часов. К вечеру число отстающих от графиков составов сократилось до девяти. Время в пути выросло до 11,5 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Москве в среду задержится поезд в Крым – причина
Поезд из Москвы в Симферополь 18 февраля отправится с опозданием
22:16 17.02.2026 (обновлено: 22:29 17.02.2026)