Рейтинг@Mail.ru
В Москве в среду задержится поезд в Крым – причина - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/v-moskve-v-sredu-zaderzhitsya-poezd-v-krym--prichina-1153295147.html
В Москве в среду задержится поезд в Крым – причина
В Москве в среду задержится поезд в Крым – причина - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Москве в среду задержится поезд в Крым – причина
Поезд из Москвы в Симферополь 18 февраля отправится с опозданием в связи со временным закрытием движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T22:16
2026-02-17T22:29
крым
гранд сервис экспресс
новости
новости крыма
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c71dfa08aa66b446ee95951ed2406157.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Поезд из Москвы в Симферополь 18 февраля отправится с опозданием в связи со временным закрытием движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля. Об этом предупредили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Ответственные службы сделают все возможное, чтобы быстрее подготовить поезд к рейсу, добавил перевозчик.В связи с продолжительной ночной атакой БПЛА на Республику Крым и Севастополь движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто на протяжении длительного времени. Вследствие этого ряд пассажирских поездов крымского сообщения двигались с отставанием от графиков.По состоянию на 8:00 мск задерживались 16 поездов в Крым и из Крыма на 4-10 часов. К 16:00 в пути задерживались 14 поездов, к 18:00 – девять поездов на срок от 4,5 до 11,5 часов. К вечеру число отстающих от графиков составов сократилось до девяти. Время в пути выросло до 11,5 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a565d1ead591c8ae7183e9f88052de66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гранд сервис экспресс, новости, новости крыма, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму
В Москве в среду задержится поезд в Крым – причина

Поезд из Москвы в Симферополь 18 февраля отправится с опозданием

22:16 17.02.2026 (обновлено: 22:29 17.02.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтправление поезда "Таврия" из Москвы в Крым
Отправление поезда Таврия из Москвы в Крым - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Поезд из Москвы в Симферополь 18 февраля отправится с опозданием в связи со временным закрытием движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля. Об этом предупредили в компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезд №028/027 Москва – Симферополь 18 февраля будет отправлен не ранее 11.00. Причина – ожидаемое позднее прибытие поезда Симферополь – Москва из-за временного закрытия движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля", - говорится в сообщении.

Ответственные службы сделают все возможное, чтобы быстрее подготовить поезд к рейсу, добавил перевозчик.
В связи с продолжительной ночной атакой БПЛА на Республику Крым и Севастополь движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто на протяжении длительного времени. Вследствие этого ряд пассажирских поездов крымского сообщения двигались с отставанием от графиков.
По состоянию на 8:00 мск задерживались 16 поездов в Крым и из Крыма на 4-10 часов. К 16:00 в пути задерживались 14 поездов, к 18:00 – девять поездов на срок от 4,5 до 11,5 часов. К вечеру число отстающих от графиков составов сократилось до девяти. Время в пути выросло до 11,5 часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымГранд Сервис ЭкспрессНовостиНовости КрымаПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаРасписание поездов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:42Зеленский снова попросил встречи с Путиным
23:12США отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе
22:57Атака на Крым и Севастополь и старт переговоров в Женеве: главное за день
22:39Последние два храма в Киево-Печерской лавре отобрали у монахов УПЦ
22:23Ребенок и трое взрослых спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе
22:16В Москве в среду задержится поезд в Крым – причина
22:16В Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую машину
22:09В Эстонии завели уголовное дело за провоз матрешек из России
21:47Жителей Кубани предупредили о риске подтоплений
21:32В Россию из Китая пытались ввезти радиоактивные бусины
21:17Студенческий отряд Севастополя признан лучшим в России
21:06В Севастополе возобновили движение морского транспорта
20:48Трех погибших обнаружили под завалами здания воинской части в Ленобласти
20:39В Женеве завершился первый день переговоров по Украине
20:12Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму
19:54В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы
19:43Рейд в Севастополе закрыли
19:39Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
19:21Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
19:09Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю
Лента новостейМолния