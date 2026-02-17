https://crimea.ria.ru/20260217/zhiteley-kubani-predupredili-o-riske-podtopleniy-1153294537.html

Жителей Кубани предупредили о риске подтоплений

Подъем уровней воды в реках ожидается в нескольких районах и на Черноморском побережье Краснодарского края, сообщает региональный главк МЧС России.

краснодарский край

кубань

мчс краснодарского края

реки

новости

погода

штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Подъем уровней воды в реках ожидается в нескольких районах и на Черноморском побережье Краснодарского края, сообщает региональный главк МЧС России.Жителей указанных районов просят заранее создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей; закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях и освободить их от имущества и продовольствия.Также следует заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.Кроме того, необходимо заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

