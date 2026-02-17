Рейтинг@Mail.ru
Жителей Кубани предупредили о риске подтоплений - РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260217/zhiteley-kubani-predupredili-o-riske-podtopleniy-1153294537.html
Жителей Кубани предупредили о риске подтоплений
Жителей Кубани предупредили о риске подтоплений - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Жителей Кубани предупредили о риске подтоплений
Подъем уровней воды в реках ожидается в нескольких районах и на Черноморском побережье Краснодарского края, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T21:47
2026-02-17T21:47
краснодарский край
кубань
мчс краснодарского края
реки
новости
погода
штормовое предупреждение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136563296_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_252ba10cda0698a25053c08230e279de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Подъем уровней воды в реках ожидается в нескольких районах и на Черноморском побережье Краснодарского края, сообщает региональный главк МЧС России.Жителей указанных районов просят заранее создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей; закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях и освободить их от имущества и продовольствия.Также следует заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.Кроме того, необходимо заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Жителей Кубани предупредили о риске подтоплений

Подъем уровня рек до неблагоприятных отметок ожидается в Краснодарском крае – МЧС

21:47 17.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкМеры предосторожности при паводке. Архивное фото
Меры предосторожности при паводке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Подъем уровней воды в реках ожидается в нескольких районах и на Черноморском побережье Краснодарского края, сообщает региональный главк МЧС России.
"С 19:00 17 февраля и до 19 февраля на малых реках и водотоках юго-восточной территории Краснодарского края (Апшеронский, Белореченский, Мостовский, Лабинский районы) и на реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении ведомства в МАХ.
Жителей указанных районов просят заранее создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей; закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях и освободить их от имущества и продовольствия.
Также следует заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.
Кроме того, необходимо заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
