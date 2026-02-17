Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260217/chetverykh-chelovek-spasli-na-pozhare-v-mnogoetazhke-v-sevastopole-1153295293.html
2026-02-17T22:23
2026-02-17T22:29
севастополь
мчс севастополя
пожар
происшествия
новости севастополя
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/19/1144476857_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5757d69c672c76c4d6ddfd2b1d14d41d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Четыре человека были спасены и еще десять эвакуированы из пожара в одном из многоквартирных домов в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.Сообщение о дыме из квартиры в доме по проспекту Генерала Острякова поступило спасателям во вторник в 20:47. К месту прибыли силы МЧС России."Пожар локализовали за 10 минут, а полностью ликвидировали в 21:30. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.Накануне в Севастополе потушили крупный пожар площадью 400 квадратных метров, охвативший постройки по улице Кряжева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, мчс севастополя, пожар, происшествия, новости севастополя, общество
Ребенок и трое взрослых спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе

В Севастополе четверых человек спасли и 10 эвакуировали из горящей многоэтажки

22:23 17.02.2026 (обновлено: 22:29 17.02.2026)
 
© МЧС СевастополяПожарная машина и автомобиль скорой помощи
Пожарная машина и автомобиль скорой помощи
© МЧС Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Четыре человека были спасены и еще десять эвакуированы из пожара в одном из многоквартирных домов в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Сообщение о дыме из квартиры в доме по проспекту Генерала Острякова поступило спасателям во вторник в 20:47. К месту прибыли силы МЧС России.
Причиной задымления стала загоревшаяся мебель на кухне в одной из квартир. Оттуда спасли двоих человек. Также с применением устройств защиты органов дыхания спасатели вывели на свежий воздух из соседней задымленной квартиры еще двоих – взрослого и ребенка. Десятерых граждан эвакуировали.
"Пожар локализовали за 10 минут, а полностью ликвидировали в 21:30. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.
Накануне в Севастополе потушили крупный пожар площадью 400 квадратных метров, охвативший постройки по улице Кряжева.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
