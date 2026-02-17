https://crimea.ria.ru/20260217/chetverykh-chelovek-spasli-na-pozhare-v-mnogoetazhke-v-sevastopole-1153295293.html

Ребенок и трое взрослых спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Четыре человека были спасены и еще десять эвакуированы из пожара в одном из многоквартирных домов в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.Сообщение о дыме из квартиры в доме по проспекту Генерала Острякова поступило спасателям во вторник в 20:47. К месту прибыли силы МЧС России."Пожар локализовали за 10 минут, а полностью ликвидировали в 21:30. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.Накануне в Севастополе потушили крупный пожар площадью 400 квадратных метров, охвативший постройки по улице Кряжева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

