Атака на Крым и Севастополь и старт переговоров в Женеве: главное за день - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Атака на Крым и Севастополь и старт переговоров в Женеве: главное за день
Атака на Крым и Севастополь и старт переговоров в Женеве: главное за день - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Атака на Крым и Севастополь и старт переговоров в Женеве: главное за день
Крым и Севастополь подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Женеве начались трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине. В Темрюкском... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T22:57
2026-02-17T22:57
главное за день
атаки всу на крым
севастополь
крым
кубань
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
новости крыма
переговоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Женеве начались трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине. В Темрюкском районе Кубани произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. По энергетическим объектам на Украине нанесен очередной удар. Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака БПЛА на Крым и СевастопольВ ночь на вторник в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.В городе зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры и имущества. В некоторых домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.Кроме того, силы ПВО сбивали вражеские беспилотники над Крымским полуостровом в течение дня. Утром 15 дронов сбили над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Республики Крым. Днем над полуостровом уничтожили еще два вражеских БПЛА.Переговоры по Украине в ЖеневеТрехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины начались в Женеве 17 февраля около 16:00 мск. Они длились 4,5 часа и продолжатся 18 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав входят также начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.Британский журнал The Economist со ссылкой на источник сообщил, что в украинской делегации произошел раскол из-за разногласий по поводу сроков заключения мирного соглашения. Часть делегации во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* призывает достичь скорейшего соглашения с Россией при посредничестве США. Они считают, что такой сценарий будет соответствовать интересам Украины, а также опасаются, что в дальнейшем "окно возможностей" для Киева может закрыться.Другое крыло, связанное с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, придерживается иной позиции и фактически тормозит переговорный процесс.Пожар на нефтезаводе в Краснодарском краеПожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Кроме того, в Крымском районе Кубани региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях.Позже стало известно, что в поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 1250 квадратных метров.Удар по энергообъектам на УкраинеВ Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура, сообщили местные власти. В Кривом Роге поражено предприятие. В Днепропетровске также повреждены предприятие и административные здания, в Никополе разбита инфраструктура.В Одессе и Одесском районе есть повреждения энергетической инфраструктуры и складских помещений. По информации украинской энергопоставляющей компании ДТЭК, объекты энергетической инфраструктуры Одессы значительно повреждены.Обрушение здания военной полиции в ЛенобластиЗдание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента есть пострадавшие.Вечером из-под завалов достали троих погибших.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
кубань
россия
украина
сша
главное за день, атаки всу на крым, севастополь, крым, кубань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости крыма, переговоры, политика, россия, украина, сша
Атака на Крым и Севастополь и старт переговоров в Женеве: главное за день

Атака на Крым и Севастополь и начало переговоров по Украине в Женеве – главное за день

22:57 17.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Женеве начались трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине. В Темрюкском районе Кубани произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. По энергетическим объектам на Украине нанесен очередной удар. Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака БПЛА на Крым и Севастополь

В ночь на вторник в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.
В городе зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры и имущества. В некоторых домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.
Кроме того, силы ПВО сбивали вражеские беспилотники над Крымским полуостровом в течение дня. Утром 15 дронов сбили над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Республики Крым. Днем над полуостровом уничтожили еще два вражеских БПЛА.
Переговоры по Украине в Женеве

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины начались в Женеве 17 февраля около 16:00 мск. Они длились 4,5 часа и продолжатся 18 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав входят также начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.
Британский журнал The Economist со ссылкой на источник сообщил, что в украинской делегации произошел раскол из-за разногласий по поводу сроков заключения мирного соглашения. Часть делегации во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* призывает достичь скорейшего соглашения с Россией при посредничестве США. Они считают, что такой сценарий будет соответствовать интересам Украины, а также опасаются, что в дальнейшем "окно возможностей" для Киева может закрыться.
Другое крыло, связанное с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, придерживается иной позиции и фактически тормозит переговорный процесс.
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае

Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Кроме того, в Крымском районе Кубани региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях.
Позже стало известно, что в поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 1250 квадратных метров.
Удар по энергообъектам на Украине

В Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура, сообщили местные власти. В Кривом Роге поражено предприятие. В Днепропетровске также повреждены предприятие и административные здания, в Никополе разбита инфраструктура.
В Одессе и Одесском районе есть повреждения энергетической инфраструктуры и складских помещений. По информации украинской энергопоставляющей компании ДТЭК, объекты энергетической инфраструктуры Одессы значительно повреждены.
Обрушение здания военной полиции в Ленобласти

Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента есть пострадавшие.
Вечером из-под завалов достали троих погибших.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньАтаки ВСУ на КрымСевастопольКрымКубаньПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовости КрымаПереговорыПолитикаРоссияУкраинаСША
 
