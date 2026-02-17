https://crimea.ria.ru/20260217/ataka-na-krym-i-sevastopol-i-start-peregovorov-v-zheneve-glavnoe-za-den-1153294704.html

Атака на Крым и Севастополь и старт переговоров в Женеве: главное за день

Атака на Крым и Севастополь и старт переговоров в Женеве: главное за день - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Атака на Крым и Севастополь и старт переговоров в Женеве: главное за день

Крым и Севастополь подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Женеве начались трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине. В Темрюкском... РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Женеве начались трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине. В Темрюкском районе Кубани произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. По энергетическим объектам на Украине нанесен очередной удар. Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака БПЛА на Крым и СевастопольВ ночь на вторник в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.В городе зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры и имущества. В некоторых домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.Кроме того, силы ПВО сбивали вражеские беспилотники над Крымским полуостровом в течение дня. Утром 15 дронов сбили над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Республики Крым. Днем над полуостровом уничтожили еще два вражеских БПЛА.Переговоры по Украине в ЖеневеТрехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины начались в Женеве 17 февраля около 16:00 мск. Они длились 4,5 часа и продолжатся 18 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав входят также начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.Британский журнал The Economist со ссылкой на источник сообщил, что в украинской делегации произошел раскол из-за разногласий по поводу сроков заключения мирного соглашения. Часть делегации во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* призывает достичь скорейшего соглашения с Россией при посредничестве США. Они считают, что такой сценарий будет соответствовать интересам Украины, а также опасаются, что в дальнейшем "окно возможностей" для Киева может закрыться.Другое крыло, связанное с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, придерживается иной позиции и фактически тормозит переговорный процесс.Пожар на нефтезаводе в Краснодарском краеПожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Кроме того, в Крымском районе Кубани региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях.Позже стало известно, что в поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 1250 квадратных метров.Удар по энергообъектам на УкраинеВ Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура, сообщили местные власти. В Кривом Роге поражено предприятие. В Днепропетровске также повреждены предприятие и административные здания, в Никополе разбита инфраструктура.В Одессе и Одесском районе есть повреждения энергетической инфраструктуры и складских помещений. По информации украинской энергопоставляющей компании ДТЭК, объекты энергетической инфраструктуры Одессы значительно повреждены.Обрушение здания военной полиции в ЛенобластиЗдание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента есть пострадавшие.Вечером из-под завалов достали троих погибших.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

