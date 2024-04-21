Главное за день 21 апреля
Главные события и заявления воскресенья, 21 апреля
© РИА Новости КрымШторм в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе. В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты. В США признали свое поражение на Украине. В МИД России предупредили Америку о громком и унизительном фиаско на Украине. В Евросоюзе возмущены давлением по вопросу российских активов. Молдавские оппозиционные партии на съезде в Москве создали предвыборный блок "Победа". Ураганный ветер в Крыму ломал деревья и сносил опоры освещения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Вооруженные силы России полностью освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В этот раз под российский контроль перешла Богдановка, сообщили в Минобороны.
Также российские военные уничтожили в зоне спецоперации еще тысячу украинских боевиков, разбили вражескую технику и вооружения, в том числе западные, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на разных направлениях фронта. В результате удара по аэродрому Днепр уничтожен украинский МиГ-29, также разбит цех производства беспилотников.
Атака на Севастополь
В Севастополе утром в воскресенье отбита атака противокорабельной ракеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. При падении осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.
В 08:36 поступило сообщение о закрытии Крымского моста. Ограничение длилось около часа, перед мостовым переходом из-за этого образовалась очередь, которая достигла 450 машин и начала сокращаться.
Русские выигрывают
Америка и ее европейские союзники несут огромные потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ, признал американский профессор Джон Миршаймер. По его словам, почти каждая страна НАТО предоставила помощь киевскому режиму в той или иной степени, и поражение Украины является и их проигрышем в конфликте.
В МИД России заявили, что продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско.
Замороженные активы
Европейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС, пишет в воскресенье The Washington Post. По данным газеты, представители США оказывали давление на европейских чиновников на полях ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, который на прошлой неделе прошел в Вашингтоне. В частности, с европейцами встречалась глава американского минфина Джанет Йеллен.
Разногласия по конфискации российских активов могут привести к охлаждению отношений Европейского союза и США. Вопрос очень чувствителен для европейских стран, поскольку именно там расположено наибольшее число таких активов, а значит, ответные меры России в первую очередь заденут Европу, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
Предвыборный блок "Победа"
Лидеры молдавских партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа" на съезде оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, который прошел в воскресенье в Москве.
По мнению главы Гагаузии Евгении Гуцул, власти Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду действуют в обход демократических принципов, оказывая давление на автономию и оппозиционные силы. В свою очередь председатель народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что Санду и ее окружение тайно работают над объединением страны с Румынией вопреки воле большинства населения.
Ураганный ветер в Крыму
Ураганный ветер в ночь на 21 апреля снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. Последствия непогоды устраняли сотрудники местного муниципального предприятия "Городское благоустройство" и местное подразделение "Крымэнерго". В Алуште деревья упали на жилой дом и газовую трубу, а в Судаке ветер сорвал крышу с одного из заведений общепита. Кроме того, шторм размыл участок автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское.
Из-за непогоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра воскресенья и возобновлена только к вечеру, в Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.