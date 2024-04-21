https://crimea.ria.ru/20240421/glavnoe-za-den-21-aprelya-1136739980.html

Главное за день 21 апреля

Главное за день 21 апреля - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Главное за день 21 апреля

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе. В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты. В США признали свое поражение на... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T22:30

2024-04-21T22:30

2024-04-21T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе. В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты. В США признали свое поражение на Украине. В МИД России предупредили Америку о громком и унизительном фиаско на Украине. В Евросоюзе возмущены давлением по вопросу российских активов. Молдавские оппозиционные партии на съезде в Москве создали предвыборный блок "Победа". Ураганный ветер в Крыму ломал деревья и сносил опоры освещения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВооруженные силы России полностью освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В этот раз под российский контроль перешла Богдановка, сообщили в Минобороны.Также российские военные уничтожили в зоне спецоперации еще тысячу украинских боевиков, разбили вражескую технику и вооружения, в том числе западные, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на разных направлениях фронта. В результате удара по аэродрому Днепр уничтожен украинский МиГ-29, также разбит цех производства беспилотников. Атака на СевастопольВ Севастополе утром в воскресенье отбита атака противокорабельной ракеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. При падении осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. В 08:36 поступило сообщение о закрытии Крымского моста. Ограничение длилось около часа, перед мостовым переходом из-за этого образовалась очередь, которая достигла 450 машин и начала сокращаться.Русские выигрываютАмерика и ее европейские союзники несут огромные потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ, признал американский профессор Джон Миршаймер. По его словам, почти каждая страна НАТО предоставила помощь киевскому режиму в той или иной степени, и поражение Украины является и их проигрышем в конфликте. В МИД России заявили, что продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско. Замороженные активыЕвропейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС, пишет в воскресенье The Washington Post. По данным газеты, представители США оказывали давление на европейских чиновников на полях ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, который на прошлой неделе прошел в Вашингтоне. В частности, с европейцами встречалась глава американского минфина Джанет Йеллен. Разногласия по конфискации российских активов могут привести к охлаждению отношений Европейского союза и США. Вопрос очень чувствителен для европейских стран, поскольку именно там расположено наибольшее число таких активов, а значит, ответные меры России в первую очередь заденут Европу, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. Предвыборный блок "Победа"Лидеры молдавских партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа" на съезде оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, который прошел в воскресенье в Москве. По мнению главы Гагаузии Евгении Гуцул, власти Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду действуют в обход демократических принципов, оказывая давление на автономию и оппозиционные силы. В свою очередь председатель народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что Санду и ее окружение тайно работают над объединением страны с Румынией вопреки воле большинства населения. Ураганный ветер в КрымуУраганный ветер в ночь на 21 апреля снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. Последствия непогоды устраняли сотрудники местного муниципального предприятия "Городское благоустройство" и местное подразделение "Крымэнерго". В Алуште деревья упали на жилой дом и газовую трубу, а в Судаке ветер сорвал крышу с одного из заведений общепита. Кроме того, шторм размыл участок автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское. Из-за непогоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра воскресенья и возобновлена только к вечеру, в Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.

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https://crimea.ria.ru/20240421/v-odesse-gremyat-vzryvy-1136734204.html

https://crimea.ria.ru/20240421/kogda-v-krym-vernetsya-vesna-1136682417.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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