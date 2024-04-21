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Главное за день 21 апреля - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Главное за день 21 апреля
Главное за день 21 апреля - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Главное за день 21 апреля
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе. В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты. В США признали свое поражение на... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T22:30
2024-04-21T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе. В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты. В США признали свое поражение на Украине. В МИД России предупредили Америку о громком и унизительном фиаско на Украине. В Евросоюзе возмущены давлением по вопросу российских активов. Молдавские оппозиционные партии на съезде в Москве создали предвыборный блок "Победа". Ураганный ветер в Крыму ломал деревья и сносил опоры освещения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВооруженные силы России полностью освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В этот раз под российский контроль перешла Богдановка, сообщили в Минобороны.Также российские военные уничтожили в зоне спецоперации еще тысячу украинских боевиков, разбили вражескую технику и вооружения, в том числе западные, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на разных направлениях фронта. В результате удара по аэродрому Днепр уничтожен украинский МиГ-29, также разбит цех производства беспилотников. Атака на СевастопольВ Севастополе утром в воскресенье отбита атака противокорабельной ракеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. При падении осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. В 08:36 поступило сообщение о закрытии Крымского моста. Ограничение длилось около часа, перед мостовым переходом из-за этого образовалась очередь, которая достигла 450 машин и начала сокращаться.Русские выигрываютАмерика и ее европейские союзники несут огромные потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ, признал американский профессор Джон Миршаймер. По его словам, почти каждая страна НАТО предоставила помощь киевскому режиму в той или иной степени, и поражение Украины является и их проигрышем в конфликте. В МИД России заявили, что продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско. Замороженные активыЕвропейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС, пишет в воскресенье The Washington Post. По данным газеты, представители США оказывали давление на европейских чиновников на полях ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, который на прошлой неделе прошел в Вашингтоне. В частности, с европейцами встречалась глава американского минфина Джанет Йеллен. Разногласия по конфискации российских активов могут привести к охлаждению отношений Европейского союза и США. Вопрос очень чувствителен для европейских стран, поскольку именно там расположено наибольшее число таких активов, а значит, ответные меры России в первую очередь заденут Европу, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. Предвыборный блок "Победа"Лидеры молдавских партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа" на съезде оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, который прошел в воскресенье в Москве. По мнению главы Гагаузии Евгении Гуцул, власти Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду действуют в обход демократических принципов, оказывая давление на автономию и оппозиционные силы. В свою очередь председатель народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что Санду и ее окружение тайно работают над объединением страны с Румынией вопреки воле большинства населения. Ураганный ветер в КрымуУраганный ветер в ночь на 21 апреля снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. Последствия непогоды устраняли сотрудники местного муниципального предприятия "Городское благоустройство" и местное подразделение "Крымэнерго". В Алуште деревья упали на жилой дом и газовую трубу, а в Судаке ветер сорвал крышу с одного из заведений общепита. Кроме того, шторм размыл участок автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское. Из-за непогоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра воскресенья и возобновлена только к вечеру, в Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.
https://crimea.ria.ru/20240421/ssha-peredadut-kievu-atacms-k-kontsu-sleduyuschey-nedeli-1136737601.html
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Главное за день 21 апреля

Главные события и заявления воскресенья, 21 апреля

22:30 21.04.2024
 
© РИА Новости КрымШторм в Крыму
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе. В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты. В США признали свое поражение на Украине. В МИД России предупредили Америку о громком и унизительном фиаско на Украине. В Евросоюзе возмущены давлением по вопросу российских активов. Молдавские оппозиционные партии на съезде в Москве создали предвыборный блок "Победа". Ураганный ветер в Крыму ломал деревья и сносил опоры освещения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Вооруженные силы России полностью освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В этот раз под российский контроль перешла Богдановка, сообщили в Минобороны.
Также российские военные уничтожили в зоне спецоперации еще тысячу украинских боевиков, разбили вражескую технику и вооружения, в том числе западные, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на разных направлениях фронта. В результате удара по аэродрому Днепр уничтожен украинский МиГ-29, также разбит цех производства беспилотников.
Запуск американской ракеты ATACMS
19:09
США могут передать Киеву ATACMS к концу следующей недели

Атака на Севастополь

В Севастополе утром в воскресенье отбита атака противокорабельной ракеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. При падении осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.
В 08:36 поступило сообщение о закрытии Крымского моста. Ограничение длилось около часа, перед мостовым переходом из-за этого образовалась очередь, которая достигла 450 машин и начала сокращаться.

Русские выигрывают

Америка и ее европейские союзники несут огромные потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ, признал американский профессор Джон Миршаймер. По его словам, почти каждая страна НАТО предоставила помощь киевскому режиму в той или иной степени, и поражение Украины является и их проигрышем в конфликте.
В МИД России заявили, что продолжая накачивать киевский режим оружием для затягивания конфликта, США обречены на громкое и унизительное фиаско.
Встреча Дмитрия Медведева с Башаром Асадом - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
18:28
Победа России в спецоперации исправит ход истории - Асад

Замороженные активы

Европейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС, пишет в воскресенье The Washington Post. По данным газеты, представители США оказывали давление на европейских чиновников на полях ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, который на прошлой неделе прошел в Вашингтоне. В частности, с европейцами встречалась глава американского минфина Джанет Йеллен.
Разногласия по конфискации российских активов могут привести к охлаждению отношений Европейского союза и США. Вопрос очень чувствителен для европейских стран, поскольку именно там расположено наибольшее число таких активов, а значит, ответные меры России в первую очередь заденут Европу, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

Предвыборный блок "Победа"

Лидеры молдавских партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа" на съезде оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, который прошел в воскресенье в Москве.
По мнению главы Гагаузии Евгении Гуцул, власти Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду действуют в обход демократических принципов, оказывая давление на автономию и оппозиционные силы. В свою очередь председатель народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что Санду и ее окружение тайно работают над объединением страны с Румынией вопреки воле большинства населения.
Украинский пожарный
14:48
В Одессе гремят взрывы

Ураганный ветер в Крыму

Ураганный ветер в ночь на 21 апреля снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. Последствия непогоды устраняли сотрудники местного муниципального предприятия "Городское благоустройство" и местное подразделение "Крымэнерго". В Алуште деревья упали на жилой дом и газовую трубу, а в Судаке ветер сорвал крышу с одного из заведений общепита. Кроме того, шторм размыл участок автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское.
Из-за непогоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра воскресенья и возобновлена только к вечеру, в Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.
В Керчи расцвела сакура - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
17:34Радио "Спутник в Крыму"
Когда в Крым вернется весна
 
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Заголовок открываемого материала
22:30Главное за день 21 апреля
21:41Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач
21:19Севастопольские пловцы взяли семь медалей на чемпионате России
20:56Нетаньяху: Израиль нанесет "болезненные удары" по ХАМАС в ближайшее время
20:28Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье
20:17Метеорный поток Лириды: когда крымчане смогут увидеть весенний звездопад
19:54В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
19:27Стрельба в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов
19:09США могут передать Киеву ATACMS к концу следующей недели
18:44В Алуште деревья рухнули на жилой дом и газовую трубу
18:28Победа России в спецоперации исправит ход истории - Асад
18:06Состояние тяжелое: в Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочку
17:44В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак
17:34Когда в Крым вернется весна
17:12Керченская паромная переправа возобновила работу после дня простоя
16:59"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине
16:30Работы на миллиард: в Ялте построят новые водоочистные сооружения
16:09Молдавские власти творят беззаконие –глава Гагаузии
15:38Автобус со школьниками перевернулся в Германии – пострадали 27 детей
15:11За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин
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