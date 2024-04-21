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В Алуште деревья рухнули на жилой дом и газовую трубу
В Алуште деревья рухнули на жилой дом и газовую трубу - РИА Новости Крым, 21.04.2024
В Алуште деревья рухнули на жилой дом и газовую трубу
Ураганный ветер свалил деревья в Алуште и сорвал крышу у здания одного из заведений общепита в судакском селе Морское. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T18:44
2024-04-21T18:44
2024-04-21T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Ураганный ветер свалил деревья в Алуште и сорвал крышу у здания одного из заведений общепита в судакском селе Морское. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.В селе Морское под Судаком в одном из кафе порывами ветра сорвало кровлю, к этому времени элементы конструкции уже убрали.Сильный ветер и шторм размыли участок автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское в Крыму, сообщал ранее в воскресенье министр транспорта республики Николай Лукашенко. Ураганный ветер в ночь на 21 апреля также снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. Последствия непогоды устраняли сотрудники местного муниципального предприятия "Городское благоустройство" и местное подразделение "Крымэнерго". Из-за непогоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра воскресенья и возобновлена только к вечеру, в Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым вернется веснаСостояние тяжелое: в Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочкуКерченская паромная переправа возобновила работу после дня простоя
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В Алуште деревья рухнули на жилой дом и газовую трубу
Ветер повалил дерево на жилой дом в Алуште и сорвал кровлю в кафе под Судаком
18:44 21.04.2024 (обновлено: 18:55 21.04.2024)