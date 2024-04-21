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Состояние тяжелое: в Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочку - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Состояние тяжелое: в Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочку
Состояние тяжелое: в Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочку - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Состояние тяжелое: в Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочку
В Подмосковье дерево упало на девочку, которая гуляла на детской площадке. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T18:06
2024-04-21T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Подмосковье дерево упало на девочку, которая гуляла на детской площадке. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.Происшествие случилось в воскресенье в Красногорске Московской области.В минздраве Подмосковья отметили, что медики борются за жизнь ребенка. Ее состояние оценивается как тяжелое."Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное минздраву МО. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое", - говорится в сообщении.Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территорий, отметили в ведомстве.В Крыму также действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. В связи с ухудшением погодных условий на участке автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское наблюдается подмытие автомобильной дороги. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.
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подмосковье, происшествия, минздрав московской области, московская область, прокуратура московской области, дети, погода, новости, общество
Состояние тяжелое: в Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочку

В Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочку на детской площадке

18:06 21.04.2024
 
© Прокуратура Московской областиВ Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочку на детской площадке
В Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочку на детской площадке
© Прокуратура Московской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Подмосковье дерево упало на девочку, которая гуляла на детской площадке. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Происшествие случилось в воскресенье в Красногорске Московской области.
"Сегодня днем в парке Ивановские пруды во время сильного порыва ветра верхушка дерева упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка 2021 года рождения, с открытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В минздраве Подмосковья отметили, что медики борются за жизнь ребенка. Ее состояние оценивается как тяжелое.
"Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное минздраву МО. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое", - говорится в сообщении.
Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территорий, отметили в ведомстве.
В Крыму также действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. В связи с ухудшением погодных условий на участке автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское наблюдается подмытие автомобильной дороги. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.
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ПодмосковьеПроисшествияМинздрав Московской областиМосковская областьПрокуратура Московской областидетиПогодаНовостиОбщество
 
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18:06Состояние тяжелое: в Подмосковье дерево упало на трехлетнюю девочку
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