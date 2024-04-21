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За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин
За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин - РИА Новости Крым, 21.04.2024
За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин
В течение часа очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла до 450 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T15:11
2024-04-21T15:11
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В течение часа очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла до 450 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезда с обеих сторон ждали 310 автомобилей.Мост был закрыт в воскресенье в 08:36. Ограничение длилось около часа. К 10:00 перед мостовым переходом начала расти очередь. Изначально проезда ожидали 210 машин. Каждый час число автомобилей увеличивалось.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, общественный транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин

Очередь у Крымского моста выросла до 450 машин - проезда ждать больше часа

15:11 21.04.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В течение часа очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла до 450 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Часом ранее проезда с обеих сторон ждали 310 автомобилей.

"По данным на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 270 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи стоят 180 автомобилей. Ожидание около часа", - сказано в сообщении.

Мост был закрыт в воскресенье в 08:36. Ограничение длилось около часа. К 10:00 перед мостовым переходом начала расти очередь. Изначально проезда ожидали 210 машин. Каждый час число автомобилей увеличивалось.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОбщественный транспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайОбществоНовости Крыма
 
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