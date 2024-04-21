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За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин
За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин - РИА Новости Крым, 21.04.2024
За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин
В течение часа очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла до 450 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T15:11
2024-04-21T15:11
2024-04-21T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В течение часа очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла до 450 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезда с обеих сторон ждали 310 автомобилей.Мост был закрыт в воскресенье в 08:36. Ограничение длилось около часа. К 10:00 перед мостовым переходом начала расти очередь. Изначально проезда ожидали 210 машин. Каждый час число автомобилей увеличивалось.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, общественный транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин
Очередь у Крымского моста выросла до 450 машин - проезда ждать больше часа