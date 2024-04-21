Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240421/krymskiy-most-otkryt-1136650523.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T09:26
2024-04-21T09:26
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
крым
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост был закрыт в воскресенье в 08:36. Ограничение длилось около часа.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
керчь
крым
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, керчь, крым, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост открыт

Крымский мост открыт для движения автомобилей

09:26 21.04.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мост был закрыт в воскресенье в 08:36. Ограничение длилось около часа.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьКрымТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26Крымский мост открыт
09:18Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи
09:04В Севастополе нетрезвый водитель протаранил такси – пострадали двое
08:40В Алуште двое суток не будет воды
08:36Крымский мост закрыт
08:11Весна поможет: как победить сезонную хандру
07:47Керченская переправа приостановила работу
07:43Елизавета II: эпоха и рекорды Ее Величества
07:03Указ президента о репатриантах – что сделано в Крыму за 10 лет
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 апреля
22:12Главное за день 20 апреля
21:52США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль
21:38Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорам
21:23В Крыму предупредили о главных опасностях для туристов и местных
20:57Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 млрд
20:50Проект о конфискации российских активов принят палатой представителей США
20:34Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями
20:20В Крым по "летней" льготе: как выгодно купить школьный ж/д-билет
19:43"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая
Лента новостейМолния