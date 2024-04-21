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Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту после запуска движения
Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту после запуска движения - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту после запуска движения
После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов образовалась очередь из автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T10:09
2024-04-21T10:09
2024-04-21T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов образовалась очередь из автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Отмечается, что проезда ждут 210 машин.Мост был закрыт в воскресенье в 08:36. Ограничение длилось около часа.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240420/adskiy-dozhd-na-krymskiy-most-i-chp-v-tropikparke-top-novostey-nedeli-1136719955.html
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту после запуска движения
У Крымского моста проезда ждут 210 машин со стороны Керчи и Тамани
10:09 21.04.2024 (обновлено: 10:10 21.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов образовалась очередь из автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Отмечается, что проезда ждут 210 машин.
"По данным на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 170 транспортных средств, из Керчи проезда ожидают 40 машин", - сказано в сообщении.
Мост был закрыт
в воскресенье в 08:36. Ограничение длилось
около часа.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.