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Армия России продвигается вперед: уничтожена тысяча боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Армия России продвигается вперед: уничтожена тысяча боевиков ВСУ
Армия России продвигается вперед: уничтожена тысяча боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Армия России продвигается вперед: уничтожена тысяча боевиков ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации еще тысячу украинских боевиков, разбили вражескую технику и вооружения, в том числе западные, а также РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T13:41
2024-04-21T13:43
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации еще тысячу украинских боевиков, разбили вражескую технику и вооружения, в том числе западные, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на разных направлениях фронта, сказано в воскресной сводке Минобороны России.Так, подразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, в районе населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Оливовского Яра, ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля, а также американскую гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация" и "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", боевую машину РСЗО "Град", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразил восемь контратак, уничтожив до 360 украинских боевиков, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, гаубицу М777, склад топлива для военной техники.На восточной линии также заняты более выгодные рубежи, вражеские потери составили до 100 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, пять автомобилей, британская гаубица FH-70, гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю уничтожили до 440 военнослужащих ВСУ, сообщало ранее. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеУдар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29Катастрофические потери: ВСУ лишились более 1100 боевиков за сутки
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, харьковская область, запорожская область, херсонская область
Армия России продвигается вперед: уничтожена тысяча боевиков ВСУ

Минобороны: ВС России продвинулись по переднему краю и уничтожили 1000 боевиков ВСУ

13:41 21.04.2024 (обновлено: 13:43 21.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы отряда спецназначения "Эспаньола" ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации еще тысячу украинских боевиков, разбили вражескую технику и вооружения, в том числе западные, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на разных направлениях фронта, сказано в воскресной сводке Минобороны России.
Так, подразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, в районе населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Оливовского Яра, ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля, а также американскую гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация" и "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", боевую машину РСЗО "Град", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразил восемь контратак, уничтожив до 360 украинских боевиков, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, гаубицу М777, склад топлива для военной техники.
На восточной линии также заняты более выгодные рубежи, вражеские потери составили до 100 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, пять автомобилей, британская гаубица FH-70, гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США", - добавили в российском оборонном ведомстве.
Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю уничтожили до 440 военнослужащих ВСУ, сообщало ранее.
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