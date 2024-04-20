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Катастрофические потери: ВСУ лишились более 1100 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Катастрофические потери: ВСУ лишились более 1100 боевиков за сутки
Катастрофические потери: ВСУ лишились более 1100 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Катастрофические потери: ВСУ лишились более 1100 боевиков за сутки
Российские войска за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне СВО, потери украинской армии... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T14:11
2024-04-20T14:12
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
никополь
днепропетровская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне СВО, потери украинской армии составили 1145 боевиков убитыми и ранеными и 44 единицы вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Березовки, Сеньково и Загоруйковки Харьковской области.Также российские бойцы отразили три атаки штурмовых групп ВСУ и нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Григоровки Донецкой Народной Республики.Украинская армия потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина ДНР. Также военнослужащие РФ отразили три контратаки западнее Красного ДНР.Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп противника в районах Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалиново ДНР.ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены чешская самоходная пушка Dana, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.Потери украинских войск составили до 120 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американская гаубица М777, четыре склада с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Никополя Днепропетровской области, Михайловки и Золотой Балки Херсонской области.Противник потерял свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и американское орудие М119.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиковВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета11 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, никополь, днепропетровская область, потери всу
Катастрофические потери: ВСУ лишились более 1100 боевиков за сутки

ВСУ потеряли более 1100 боевиков и 44 единицы техники за сутки – Минобороны

14:11 20.04.2024 (обновлено: 14:12 20.04.2024)
 
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне СВО, потери украинской армии составили 1145 боевиков убитыми и ранеными и 44 единицы вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Березовки, Сеньково и Загоруйковки Харьковской области.
Также российские бойцы отразили три атаки штурмовых групп ВСУ и нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Григоровки Донецкой Народной Республики.
Украинская армия потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина ДНР. Также военнослужащие РФ отразили три контратаки западнее Красного ДНР.
Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп противника в районах Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалиново ДНР.
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены чешская самоходная пушка Dana, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.
Потери украинских войск составили до 120 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американская гаубица М777, четыре склада с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Никополя Днепропетровской области, Михайловки и Золотой Балки Херсонской области.
Противник потерял свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и американское орудие М119.
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