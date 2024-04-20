https://crimea.ria.ru/20240420/katastroficheskie-poteri-vsu-lishilis-bolee-1100-boevikov-za-sutki-1136717539.html

Катастрофические потери: ВСУ лишились более 1100 боевиков за сутки

Катастрофические потери: ВСУ лишились более 1100 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Катастрофические потери: ВСУ лишились более 1100 боевиков за сутки

Российские войска за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне СВО, потери украинской армии... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T14:11

2024-04-20T14:11

2024-04-20T14:12

министерство обороны рф

новости сво

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне СВО, потери украинской армии составили 1145 боевиков убитыми и ранеными и 44 единицы вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Березовки, Сеньково и Загоруйковки Харьковской области.Также российские бойцы отразили три атаки штурмовых групп ВСУ и нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Григоровки Донецкой Народной Республики.Украинская армия потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина ДНР. Также военнослужащие РФ отразили три контратаки западнее Красного ДНР.Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп противника в районах Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалиново ДНР.ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены чешская самоходная пушка Dana, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.Потери украинских войск составили до 120 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американская гаубица М777, четыре склада с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Никополя Днепропетровской области, Михайловки и Золотой Балки Херсонской области.Противник потерял свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и американское орудие М119.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиковВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета11 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков

новые регионы россии

харьковская область

никополь

днепропетровская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, никополь, днепропетровская область, потери всу