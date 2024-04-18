https://crimea.ria.ru/20240418/11-bezuspeshnykh-kontratak-za-sutki-vsu-poteryali-bolee-900-boevikov-1136659463.html

11 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков

11 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков - РИА Новости Крым, 18.04.2024

11 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков

ВСУ провели 11 безуспешных контратак и потеряли порядка 940 боевиков за сутки. Вооруженные Силы Российской Федерации улучшили положение по нескольким... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T15:16

2024-04-18T15:16

2024-04-18T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. ВСУ провели 11 безуспешных контратак и потеряли порядка 940 боевиков за сутки. Вооруженные Силы Российской Федерации улучшили положение по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение. Отражены семь контратак. Противник потерял до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, 155 мм гаубицу М777 производства США и 152 мм орудие Д-20", – говорится в сообщении.Еще до 590 боевиков Киев потерял на Донецком направлении, где действуют подразделения "Южной" группировки войск, которые улучшили положение по переднему краю. В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики была отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.Кроме того, на данном направлении была поражена военная техника, в том числе 105 мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", а также полевой склад боеприпасов."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка AS-90 "Braveheart" производства Великобритании, а также три полевых склада боеприпасов", – уточняют в Минобороны РФ.Две контратаки российские военные отразили на Купянском направлении, где противник потеряли до 30 военнослужащих.Еще одна безуспешная контратака была предпринята украинскими боевиками на Херсонском направлении. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"Как новый пакет помощи Киеву повлияет на ситуацию в зоне СВОАрмия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации

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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу