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Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье
Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье
Вечером в воскресенье в очереди перед Крымским мостом остается 95 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T20:28
2024-04-21T20:28
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди перед Крымским мостом остается 95 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей на досмотр нет.Мост был закрыт в воскресенье в 08:36. Ограничение длилось около часа. К 10:00 перед мостовым переходом начала расти очередь. Изначально проезда ожидали 210 машин. Каждый час число автомобилей увеличивалось. В 14:00 перед досмотром с обеих сторон скопилось Часом ранее проезда с обеих сторон 310 автомобилей. спустя час их число выросло до 450.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье

Проезда по Крымскому мосту вечером в воскресенье ожидают 95 машин со стороны Тамани

20:28 21.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди перед Крымским мостом остается 95 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 95 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей на досмотр нет.
Мост был закрыт в воскресенье в 08:36. Ограничение длилось около часа. К 10:00 перед мостовым переходом начала расти очередь. Изначально проезда ожидали 210 машин. Каждый час число автомобилей увеличивалось. В 14:00 перед досмотром с обеих сторон скопилось Часом ранее проезда с обеих сторон 310 автомобилей. спустя час их число выросло до 450.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайОбществоНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
20:28Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье
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