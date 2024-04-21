https://crimea.ria.ru/20240421/situatsiya-u-krymskogo-mosta-vecherom-v-voskresene-1136739218.html

Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье

Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье

Вечером в воскресенье в очереди перед Крымским мостом остается 95 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T20:28

2024-04-21T20:28

2024-04-21T20:28

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди перед Крымским мостом остается 95 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей на досмотр нет.Мост был закрыт в воскресенье в 08:36. Ограничение длилось около часа. К 10:00 перед мостовым переходом начала расти очередь. Изначально проезда ожидали 210 машин. Каждый час число автомобилей увеличивалось. В 14:00 перед досмотром с обеих сторон скопилось Часом ранее проезда с обеих сторон 310 автомобилей. спустя час их число выросло до 450.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма