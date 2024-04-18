https://crimea.ria.ru/20240418/glavnye-novosti-kryma-18-aprelya-1136670874.html

Главные новости Крыма: 18 апреля

Главные новости Крыма: 18 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Главные новости Крыма: 18 апреля

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый губернаторский срок. Председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк отчитался о... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T22:16

2024-04-18T22:16

2024-04-18T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый губернаторский срок. Председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк отчитался о работе правительства. Безопасность людей в Крыму в приоритете властей. В Евпатории назначили нового главу администрации. В Крыму дополнили список национализируемого имущества олигархов Украины. В Ялте скорректируют Генеральный план. В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Видеовстреча Путина и АксеноваПрезидент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции. Ситуация в Крыму в целом стабильная, экономика региона развивается, в том числе благодаря строительной отрасли, отметил президент. В свою очередь Аксенов доложил Путину о реализации мер поддержки участников СВО, борьбе с диверсантами в Крыму, о социально-эконмическом развитии региона, результативности работ в сельхозсекторе и других сферах. Также глава республики обратился к президенту с просьбой одобрить продление до 2030 года особого упрощенного порядка проведения закупок и торгов для Крыма и Севастополя.Безопасность людей в КрымуБезопасность людей в Крыму в приоритете властей, заявил в четверг председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, комментируя указ главы республики Сергея Аксенова от 15 апреля, который упорядочивает пребывание и трудоустройство на полуострове мигрантов. По мнению Константинова, издание соответствующего указа – своевременный шаг, необходимость которого была продиктована временем. В то же время тем, кто хочет найти свое место в Крыму и приезжает "с чистым сердцем и добрыми намерениями", власти полуострова по мере возможности должны оказать поддержку. Новый мэр ЕвпаторииВременно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение принято на сессии горсовета. Иван Просоедов, исполняющий обязанности главы Евпатории с 28 февраля 2024 года, сложил полномочия. Однако заявил, что продолжает работать в администрации и в команде Александра Юрьева в должности первого заместителя. При этом в УФСБ России по Крыму и Севастополю в четверг рассказали о судьбе бывшего первого замглавы администрации Евпатории – он признан виновным в коррупционном и должностных преступлениях и приговорен к 11 годам в колонии строгого режима, приговор вступил в силу. Национализация имущества олигарховГоссовет Крыма дополнил список объектов национализируемого имущества, ранее принадлежавшего украинским банкам и предприятиям. Соответствующее постановление принято на сессии парламента республики 18 апреля. Конкретизирован перечень объектов, относящихся к Укрсоцбанку, ООО "Энвил", ООО "Инвест Регион Крым", пансионату "Прибрежный", Житомирскому заводу ограждающих конструкций, Ялтинскому хладокомбинату, ООО "Флеш", ООО "Консервный комбинат Арктика", ООО "Ювас-транс", АО "Старокрымский", ООО "Парквайн Корпорейшн" и другим организациям. Постановление уточняет и перечень имущества граждан, спонсирующих украинский террористический режим. Всего под национализацию попали около 20 нежилых зданий в Ялте. Работа продолжается.Доклад ГоцанюкаПредседатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк отчитался о работе правительства региона. По его словам, за 10 лет в экономику Крыма вложены 1 триллион 712 миллиардов рублей инвестиций, только в прошлом году в регионе создали более 10 тысяч рабочих мест, в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ Крым занял восьмое место – сейчас в республике реализуются порядка 1400 инвестпроектов. Также Гоцанюк доложил о темпах газификации – ее уровень превысил 80%, о росте производства сельхозпродукции и о других сферах жизнедеятельности полуострова.Генплан ЯлтыВ Ялте разработан проект внесения корректировок в Генеральный план города, который в ближайшее время будет вынесен на общественные слушания, проинформировала глава администрации города Янина Павленко. Корректировки предполагают появление функциональных зон для строительства детских садов и школ с тем, чтобы закрыть всю потребность в них на десять лет вперед. Общественные слушания будут проходить в течение месяца, каждый из ялтинцев сможет подать заявление комиссии и устранить все недочеты, которые существуют.Штрафы "зайцам"В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд: принят соответствующий законопроект, сообщила пресс-служба республиканского Государственного совета. В частности, человек получит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, если нарушил порядок подтверждения факта оплаты проезда и перевозки детей, которые следуют вместе с ним, и порядок подтверждения права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок. Повторное совершение данного нарушения грозит штрафом в размере от 2000 до 2500 рублей. Штрафы за неоплаченный багаж – от 500 рублей.* Внесен в российский список террористов и экстремистов

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https://crimea.ria.ru/20240418/komu-i-skolko-gosudarstvo-pomogaet-molodym-spetsialistam-v-selakh-kryma-1136660105.html

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https://crimea.ria.ru/20240418/aeroport-simferopol-i-chernomorneftegaz-osvobodili-ot-naloga-iz-za-svo-1136659656.html

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