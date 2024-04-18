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Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе
Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе
Бывший первый заместитель главы администрации Евпатории признан виновным в коррупционном и должностных преступлениях. Его приговорили к 11 годам в колонии... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Бывший первый заместитель главы администрации Евпатории признан виновным в коррупционном и должностных преступлениях. Его приговорили к 11 годам в колонии строгого режима, приговор вступил в силу. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, весной 2018 года он получил через посредника взятку в виде объекта капитального строительства. 26 ноября 2020 года бывшего первого замглавы администрации Евпатории задержали. Уголовное дело в отношении него расследовалось крымским главком СК РФ.В январе 2024 года суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также бывшего чиновника лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на шесть лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взяткуВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейГлаве города в Крыму вынесли приговор
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымский следком, евпатория, приговор, взятка, крым, закон и право, новости крыма
Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе

Бывшего замглавы администрации Евпатории приговорили к 11 годам за крупную взятку

10:13 18.04.2024 (обновлено: 10:17 18.04.2024)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Бывший первый заместитель главы администрации Евпатории признан виновным в коррупционном и должностных преступлениях. Его приговорили к 11 годам в колонии строгого режима, приговор вступил в силу. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, весной 2018 года он получил через посредника взятку в виде объекта капитального строительства.
"Благодарность была передана за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и согласование его передачи в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета. Спустя время чиновник подписал постановление в интересах взяткодателя", - рассказали в УФСБ.
26 ноября 2020 года бывшего первого замглавы администрации Евпатории задержали. Уголовное дело в отношении него расследовалось крымским главком СК РФ.
В январе 2024 года суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также бывшего чиновника лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на шесть лет.

"В апелляционном порядке приговор суда был обжалован осужденным. Проверив законность приговора суда первой инстанции, Верховный суд Республики Крым оставил его без изменений. 17 апреля этого года приговор суда вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.

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