https://crimea.ria.ru/20240418/byvshego-zamglavy-administratsii-evpatorii-prigovorili-k-11-godam-1136651557.html

Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе

Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе

Бывший первый заместитель главы администрации Евпатории признан виновным в коррупционном и должностных преступлениях. Его приговорили к 11 годам в колонии... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T10:13

2024-04-18T10:13

2024-04-18T10:17

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Бывший первый заместитель главы администрации Евпатории признан виновным в коррупционном и должностных преступлениях. Его приговорили к 11 годам в колонии строгого режима, приговор вступил в силу. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, весной 2018 года он получил через посредника взятку в виде объекта капитального строительства. 26 ноября 2020 года бывшего первого замглавы администрации Евпатории задержали. Уголовное дело в отношении него расследовалось крымским главком СК РФ.В январе 2024 года суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также бывшего чиновника лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на шесть лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взяткуВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейГлаве города в Крыму вынесли приговор

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымский следком, евпатория, приговор, взятка, крым, закон и право, новости крыма