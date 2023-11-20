https://crimea.ria.ru/20231120/glave-goroda-v-krymu-vynesli-prigovor-1132910758.html

Главе города в Крыму вынесли приговор

Главе города в Крыму вынесли приговор - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Главе города в Крыму вынесли приговор

Глава администрации города Щелкино Ленинского района Крыма осужден на год и 10 месяцев условно за превышение должностных полномочий. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T12:36

2023-11-20T12:36

2023-11-20T12:36

ленинский районный суд крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Глава администрации города Щелкино Ленинского района Крыма осужден на год и 10 месяцев условно за превышение должностных полномочий. Об этом сообщают в пресс-службе Ленинского районного суда.Судебным следствием было установлено, что в 2019 году в Щелкино был запланирован капитальный ремонт двух многоквартирных домов. Глава администрации по результатам проведенного электронного конкурса заключил между администрацией города и индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт, который предусматривал разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ.Однако эксперт, проверив достоверность определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, не дал положительного заключения. Тем не менее глава администрации подписал официальные документы, которые устанавливают факт выполнения работ на сумму в размере 395 780 рублей по дому № 7 и на сумму 406 840 рублей по дому № 60. Бюджетные деньги были перечислены на счет ИП.Подсудимый свою вину не признал. Однако суд приговорил его к условному сроку."Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности подсудимого назначил наказание по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий – ред.) в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, полномочиями на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок два года. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава госэкспертизы в Севастополе подал в отставку после скандалаДва года и два миллиона в казну: экс-главе Евпатории вынесли приговорЭкс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взятку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинский районный суд крыма, закон и право, щелкино, новости крыма, крым, приговор