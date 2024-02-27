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Главное за день: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Главное за день: 27 февраля
Главное за день: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Главное за день: 27 февраля
ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке в день старта досрочного голосования на выборах президента России. Армия России освободила 327 квадратных... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T22:23
2024-02-27T22:23
россия
франция
нато
в мире
новости сво
сергей шойгу
бензин
топливо
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке в день старта досрочного голосования на выборах президента России. Армия России освободила 327 квадратных километров территорий с начала года и уничтожила свыше 444 тысяч военнослужащих ВСУ с начала спецоперации. В России и странах НАТО отреагировали на идею президента Франции Эммануэля Макрона о вводе на Украину военных альянса. Коалицию для поставок Киеву дальнобойных ракет создали в ЕС. США наращивают ядерный потенциал в Европе. Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области. В правительстве РФ планируют приостановить экспорт бензина из страны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по Новой КаховкеВо вторник ВСУ нанесли удар по гражданским объектам города Новая Каховка Херсонской области. Украинские боевики использовали беспилотники. Удару подверглись здания Службы поддержки гражданского населения (гуманитарный штаб) и МФЦ. По информации главы областного правительства Андрея Алексеенко, пострадавших нет. При этом во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области, в том числе в Новой Каховке, стартовало досрочное голосование на выборах президента России.По словам председателя областной Избирательной комиссии Марины Захаровой, несмотря на давление украинских террористов, явка на выборы оказалась высокой.Успехи Армии РоссииПотери вооруженных сил Украины за время специальной военной операции составили свыше 444 тысяч военнослужащих, с начала года Вооруженные силы РФ освободили 327 квадратных километров территорий, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также добавил, что Россия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системам. Только за минувшие сутки украинские войска потеряли до 1105 боевиков на всех направлениях в зоне спецоперации, на Донецком фронте Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю, на Купянском - заняли более выгодные позиции, на Авдеевском - освободили населенный пункт Северное и уничтожили первый американский танк Abrams. Кроме того, ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников. Военные НАТО на УкраинеСтолкновение с НАТО при отправке войск на Украину неизбежно. Так во вторник в Кремле прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона, который накануне не исключил отправки западных армий на поддержку киевского режима. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, обсуждение возможности отправки европейскими странами своих воинских контингентов на Украину связано с резким снижением внимания к Украине и сокращением финансовой помощи Киеву. При этом идею Макрона не поддерживает ни одна из стран НАТО, заявил 27 февраля министр обороны Германии Борис Писториус. И подчеркнул, что отправка солдат бундесвера на Украину также исключена. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину. Девятая коалиция ЕС для УкраиныПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также напомнил, что на данный момент существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок вооружений Киеву, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы. Ядерный потенциал США в ЕвропеЕще одно заявление Шойгу во вторник коснулось наращивания американского ядерного потенциала в Европе. По словам министра, США принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, заявил он. Работа ФСБ в Запорожской областиСотрудники ФСБ в Запорожской области задержали троих граждан Украины, планировавших совершить террористический акт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, сообщили во вторник в Центре общественных связей ведомства. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Бензиновый экспорт из РоссииПриостановить на полгода экспорт бензина из России планирует правительство страны. Об этом сообщил представитель вице-премьера РФ Александр Новак. Временный запрет на экспорт топлива не затронет объемы поставок бензина в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, которые были согласованы ранее.
https://crimea.ria.ru/20240227/o-chem-goryat-abrams-v-zone-svo--ekspert-1135242561.html
https://crimea.ria.ru/20240227/ukraina-budet-krayney-v-chem-glavnyy-smysl-zayavleniy-partnerov-v-parizhe-1135247770.html
https://crimea.ria.ru/20240227/kakie-dalnoboynye-rakety-nachnut-postavlyat-na-ukrainu--ekspert-1135249206.html
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россия, франция, нато, в мире, новости сво, сергей шойгу, бензин, топливо, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), запорожская область, антитеррор, европейский союз (ес), херсонская область, обстрелы всу, происшествия, эммануэль макрон, новости, главное за день
Главное за день: 27 февраля

Главные события и заявления вторника, 27 февраля

22:23 27.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке в день старта досрочного голосования на выборах президента России. Армия России освободила 327 квадратных километров территорий с начала года и уничтожила свыше 444 тысяч военнослужащих ВСУ с начала спецоперации. В России и странах НАТО отреагировали на идею президента Франции Эммануэля Макрона о вводе на Украину военных альянса. Коалицию для поставок Киеву дальнобойных ракет создали в ЕС. США наращивают ядерный потенциал в Европе. Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области. В правительстве РФ планируют приостановить экспорт бензина из страны.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар ВСУ по Новой Каховке

Во вторник ВСУ нанесли удар по гражданским объектам города Новая Каховка Херсонской области. Украинские боевики использовали беспилотники. Удару подверглись здания Службы поддержки гражданского населения (гуманитарный штаб) и МФЦ. По информации главы областного правительства Андрея Алексеенко, пострадавших нет. При этом во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области, в том числе в Новой Каховке, стартовало досрочное голосование на выборах президента России.
По словам председателя областной Избирательной комиссии Марины Захаровой, несмотря на давление украинских террористов, явка на выборы оказалась высокой.

Успехи Армии России

Потери вооруженных сил Украины за время специальной военной операции составили свыше 444 тысяч военнослужащих, с начала года Вооруженные силы РФ освободили 327 квадратных километров территорий, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также добавил, что Россия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системам.
Только за минувшие сутки украинские войска потеряли до 1105 боевиков на всех направлениях в зоне спецоперации, на Донецком фронте Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю, на Купянском - заняли более выгодные позиции, на Авдеевском - освободили населенный пункт Северное и уничтожили первый американский танк Abrams. Кроме того, ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотников.
Американский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
19:13Радио "Спутник в Крыму"
Что показал горящий Abrams в зоне СВО – эксперт

Военные НАТО на Украине

Столкновение с НАТО при отправке войск на Украину неизбежно. Так во вторник в Кремле прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона, который накануне не исключил отправки западных армий на поддержку киевского режима. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, обсуждение возможности отправки европейскими странами своих воинских контингентов на Украину связано с резким снижением внимания к Украине и сокращением финансовой помощи Киеву.
При этом идею Макрона не поддерживает ни одна из стран НАТО, заявил 27 февраля министр обороны Германии Борис Писториус. И подчеркнул, что отправка солдат бундесвера на Украину также исключена. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину.
ВСУ
15:12Радио "Спутник в Крыму"
Украина будет крайней: в чем главный смысл заявлений "партнеров" в Париже

Девятая коалиция ЕС для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также напомнил, что на данный момент существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок вооружений Киеву, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.

Ядерный потенциал США в Европе

Еще одно заявление Шойгу во вторник коснулось наращивания американского ядерного потенциала в Европе. По словам министра, США принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, заявил он.
Британская ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
21:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Какие дальнобойные ракеты начнут поставлять на Украину – эксперт

Работа ФСБ в Запорожской области

Сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали троих граждан Украины, планировавших совершить террористический акт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, сообщили во вторник в Центре общественных связей ведомства. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США.

Бензиновый экспорт из России

Приостановить на полгода экспорт бензина из России планирует правительство страны. Об этом сообщил представитель вице-премьера РФ Александр Новак. Временный запрет на экспорт топлива не затронет объемы поставок бензина в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, которые были согласованы ранее.
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
20:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из России
 
РоссияФранцияНАТОВ миреНовости СВОСергей ШойгуБензинТопливоФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Запорожская областьАнтитеррорЕвропейский Союз (ЕС)Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияЭммануэль МакронНовостиГлавное за день
 
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22:59Главные новости Крыма: 27 февраля
22:41В России появились органические грибы – что это такое
22:23Главное за день: 27 февраля
22:07В России замедляется инфляция - цифры Центробанка
22:00Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет
21:48Какие дальнобойные ракеты начнут поставлять на Украину – эксперт
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20:19Зачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из России
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19:43Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки
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