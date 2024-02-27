Как прошел первый день досрочного голосования в Херсонской области
ВСУ не смогли сорвать первый день досрочного голосования в Херсонской области - Захарова
18:43 27.02.2024 (обновлено: 18:44 27.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области успешно завершился первый день досрочного голосования. Как сообщила председатель областной Избирательной комиссии Марина Захарова, несмотря на давление украинских террористов, явка на выборы оказалась высокой.
"Мобильные участковые комиссии во всех муниципальных округах Херсонской области вовремя выехали на маршруты для того, чтобы организовать возможность голосования для всех избирателей. Хочу отметить героическую и самоотверженную работу членов комиссий всех уровней. Граждане Херсонской области понимают важность участия в избирательном процессе, о чем уже свидетельствует явка на участках" - сказала Захарова.
Она напомнила об утренней атаке ВСУ на социальные учреждения в Новой Каховке: были повреждены помещения МФЦ, гуманитарного склада и те помещения, которые были определены под участковые комиссии. При этом областной Избирком заранее принял решение не использовать их для голосования, поэтому жертв удалось избежать. Террористическая атака боевиков ВСУ также была совершена в Голопристанском округе, где вблизи территориальной избирательной комиссии разорвался вражеский снаряд - пострадавших также нет.
"Досрочное голосование продолжится завтра и будет длиться до 3 марта 2024 года", - напомнила Захарова.
Досрочное голосование на выборах президента России стартовало во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области: в Алешкинском, Верхнерогачикском, Геническом, Горностаевском, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах и в городском округе город Новая Каховка. Оно организовано для тех избирателей, которые проживают недалеко от линии боевого соприкосновения, в труднодоступных и удаленных населенных пунктах. Проголосовать можно как на стационарном избирательном участке, так и на дому. При этом отдать свой голос могут жители с паспортом гражданина России и Украины.
Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации ранее стартовало и на территории Запорожской области. В 2024 году досрочное голосование проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона.
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