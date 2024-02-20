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Главное за день: 20 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Главное за день: 20 февраля
Главное за день: 20 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Главное за день: 20 февраля
Заявления Путина и Шойгу. Успехи Армии России и потери Украины в зоне спецоперации. Удар ВСУ по Донецку и гибель мирных жителей. Тысячи солдат НАТО у границ... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T23:02
2024-02-20T23:02
главное за день
новости
россия
владимир путин (политик)
сергей шойгу
министерство обороны рф
донецк
нато
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Заявления Путина и Шойгу. Успехи Армии России и потери Украины в зоне спецоперации. Удар ВСУ по Донецку и гибель мирных жителей. Тысячи солдат НАТО у границ Белоруссии. Несбывшиеся обещания "майданных вождей". Продление антироссийских санкций ЕС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Путина и ШойгуКрынки полностью контролируются российскими войсками. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он также назвал взятие Авдеевки большим успехов и подчеркнул, что руководство ВСУ отдало приказ о выводе подразделений из Авдеевки поздно и по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода, хотя на самом деле это было бегство. По словам Шойгу, Операция по взятию под контроль Авдеевки готовилась заранее, Генштаб Вооруженных сил РФ сделал все, чтобы она прошла с минимальными потерями. При этом ВСУ потеряли 2400 человек за последние двое суток перед бегством из Авдеевки. Также в ходе встречи Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым – его разрабатывали в Прибалтике, а Генштаб Вооруженных сил РФ и все виды разведки вскрыли подготовку к контрнаступлению еще в начале 2023 года. Еще одно заявление встречи коснулось размещения ядерного вооружения в космосе. Как заявил президент, Россия не размещает ядерное оружие в космосе и призывает остальные страны соблюдать все договоренности в этой сфере.Время РоссииВыступая во вторник на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", президент РФ Владимир путин заявил, что Россия переживает особое время развития по всем направлениями вопреки стараниям недоброжелателей, и приобретает все больше сторонников в мире. Также он рассказал, о чем скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля – это будет не просто разговор, это постановка задач минимум на ближайшие шесть лет. Успехи Армии РоссииРоссийские военные за сутки отразили пять контратак противника в районе Синьковки Харьковской области и Шевченко Запорожской области. Противник потерял еще более 350 боевиков и тяжелую технику, в том числе самоходку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две американские артиллерийские системы М777, гаубицу FH-70 производства Великобритании и самоходку М109 Paladin, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Также ВС России улучшили позиции по переднему краю на Донецком и Авдеевском направлениях – здесь уничтожены 820 боевиков и вражеская техника. Российские ПВО сбили украинский самолет и перехватили 11 ракет производства США и Британии.Удар ВСУ по ДонецкуПенсионерка скончалась и еще пять мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по Донецку, сообщил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что ВСУ обстреляли Киевский район из реактивной и ствольной артиллерии. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших выросло до шести – ранения получила 35-летняя местная жительница в Куйбышевском районе. Ударами также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здания садика и школы в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах города.НАТО у границ БелоруссииУ границ России и Белоруссии находится около 32 тысяч военных НАТО, более тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидер Белоруссии считает небезосновательными опасения по поводу начала третьей мировой войны. По его словам, в НАТО будут втягивать новые страны, и все это будет происходить по украинскому сценарию.Обещания "майданных вождей"За десять лет после так называемой "революции достоинства" на Украине цены на продукты питания и услуги ЖКХ повысились в несколько раз, экономика деградировала, а уровень жизни понизился в несколько раз, заявил экс-премьер-министр страны Николай Азаров. За десять лет официальный Киев не исполнил ни одного обещания, данного протестующим на майдане, подчеркнул Азаров. Он также заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины со времен майдана сократился в несколько раз и сейчас не превышает 60 миллиардов долларов, хотя официальный Киев завышает цифру втрое. Санкции ЕСЕвросоюз принял решение продлить действие антироссийских санкций еще на год, до 24 февраля 2025 года. Об этом говорится в публикации официального журнала ЕС. Решение вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале, уточняется в документе. Антироссийские санкции были введены коллективным Западом в связи с вхождением в состав Российской Федерации новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20240220/ria-novosti-predstavilo-fotoproekt-zaschitniki-o-podvigakh-voennykh-na-svo-1135088376.html
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https://crimea.ria.ru/20240220/tochka-nevozvrata-mozhno-li-bylo-predotvratit-maydan-na-ukraine-1135076279.html
https://crimea.ria.ru/20240220/rossiyane-stali-bolshe-doveryat-partiyam-i-rezultatam-vyborov--sotsiolog-1135079236.html
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главное за день, новости, россия, владимир путин (политик), сергей шойгу, министерство обороны рф, донецк, нато, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, украина, николай азаров, европейский союз (ес), санкции против россии
Главное за день: 20 февраля

Главные события и заявления вторника, 20 февраля

23:02 20.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Заявления Путина и Шойгу. Успехи Армии России и потери Украины в зоне спецоперации. Удар ВСУ по Донецку и гибель мирных жителей. Тысячи солдат НАТО у границ Белоруссии. Несбывшиеся обещания "майданных вождей". Продление антироссийских санкций ЕС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявление Путина и Шойгу

Крынки полностью контролируются российскими войсками. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он также назвал взятие Авдеевки большим успехов и подчеркнул, что руководство ВСУ отдало приказ о выводе подразделений из Авдеевки поздно и по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода, хотя на самом деле это было бегство. По словам Шойгу, Операция по взятию под контроль Авдеевки готовилась заранее, Генштаб Вооруженных сил РФ сделал все, чтобы она прошла с минимальными потерями. При этом ВСУ потеряли 2400 человек за последние двое суток перед бегством из Авдеевки. Также в ходе встречи Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым – его разрабатывали в Прибалтике, а Генштаб Вооруженных сил РФ и все виды разведки вскрыли подготовку к контрнаступлению еще в начале 2023 года. Еще одно заявление встречи коснулось размещения ядерного вооружения в космосе. Как заявил президент, Россия не размещает ядерное оружие в космосе и призывает остальные страны соблюдать все договоренности в этой сфере.

Время России

Выступая во вторник на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", президент РФ Владимир путин заявил, что Россия переживает особое время развития по всем направлениями вопреки стараниям недоброжелателей, и приобретает все больше сторонников в мире. Также он рассказал, о чем скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля – это будет не просто разговор, это постановка задач минимум на ближайшие шесть лет.

Успехи Армии России

Российские военные за сутки отразили пять контратак противника в районе Синьковки Харьковской области и Шевченко Запорожской области. Противник потерял еще более 350 боевиков и тяжелую технику, в том числе самоходку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две американские артиллерийские системы М777, гаубицу FH-70 производства Великобритании и самоходку М109 Paladin, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Также ВС России улучшили позиции по переднему краю на Донецком и Авдеевском направлениях – здесь уничтожены 820 боевиков и вражеская техника. Российские ПВО сбили украинский самолет и перехватили 11 ракет производства США и Британии.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
14:28
РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах военных на СВО

Удар ВСУ по Донецку

Пенсионерка скончалась и еще пять мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по Донецку, сообщил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что ВСУ обстреляли Киевский район из реактивной и ствольной артиллерии. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших выросло до шести – ранения получила 35-летняя местная жительница в Куйбышевском районе. Ударами также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здания садика и школы в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах города.
Украинские пожарные
09:19
Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

НАТО у границ Белоруссии

У границ России и Белоруссии находится около 32 тысяч военных НАТО, более тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидер Белоруссии считает небезосновательными опасения по поводу начала третьей мировой войны. По его словам, в НАТО будут втягивать новые страны, и все это будет происходить по украинскому сценарию.
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10:3410 лет госперевороту на Украине
Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии

Обещания "майданных вождей"

За десять лет после так называемой "революции достоинства" на Украине цены на продукты питания и услуги ЖКХ повысились в несколько раз, экономика деградировала, а уровень жизни понизился в несколько раз, заявил экс-премьер-министр страны Николай Азаров. За десять лет официальный Киев не исполнил ни одного обещания, данного протестующим на майдане, подчеркнул Азаров. Он также заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины со времен майдана сократился в несколько раз и сейчас не превышает 60 миллиардов долларов, хотя официальный Киев завышает цифру втрое.
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
10:0010 лет госперевороту на Украине
Точка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине

Санкции ЕС

Евросоюз принял решение продлить действие антироссийских санкций еще на год, до 24 февраля 2025 года. Об этом говорится в публикации официального журнала ЕС. Решение вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале, уточняется в документе. Антироссийские санкции были введены коллективным Западом в связи с вхождением в состав Российской Федерации новых регионов.
Выборы
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Россияне стали больше доверять партиям и результатам выборов – социолог
 
Главное за деньНовостиРоссияВладимир Путин (политик)Сергей ШойгуМинистерство обороны РФДонецкНАТОБелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоУкраинаНиколай АзаровЕвропейский Союз (ЕС)Санкции против России
 
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Заголовок открываемого материала
23:02Главное за день: 20 февраля
22:52Главные новости Крыма: 20 февраля
22:35Более 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 лет
22:21Пожар в Кировском районе: загорелся магазин
22:04Программу капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детей
21:41Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин
21:31Наследственные болезни у младенцев выявит новая российская тест-система
21:13В Черном море поселился опасный хищник: так ли это и чем грозит
20:4812 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят
20:26Сколько контрактников поступили в российские войска с начала года
20:21Сильные землетрясения произошли в Китае и Японии
20:15Детей не трогайте - Путин о людях нетрадиционной ориентации
19:49Россия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин
19:49Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым
19:43РНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе
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19:35Успех Авдеевки надо развивать – Путин
19:28Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин
19:27Потери ВСУ в Авдеевке за двое суток составили 2400 человек – Шойгу
19:21Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – Шойгу
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