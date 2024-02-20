https://crimea.ria.ru/20240220/glavnoe-za-den-20-fevralya-1135110155.html

Главное за день: 20 февраля

Главное за день: 20 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Главное за день: 20 февраля

Заявления Путина и Шойгу. Успехи Армии России и потери Украины в зоне спецоперации. Удар ВСУ по Донецку и гибель мирных жителей. Тысячи солдат НАТО у границ... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T23:02

2024-02-20T23:02

2024-02-20T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Заявления Путина и Шойгу. Успехи Армии России и потери Украины в зоне спецоперации. Удар ВСУ по Донецку и гибель мирных жителей. Тысячи солдат НАТО у границ Белоруссии. Несбывшиеся обещания "майданных вождей". Продление антироссийских санкций ЕС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Путина и ШойгуКрынки полностью контролируются российскими войсками. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он также назвал взятие Авдеевки большим успехов и подчеркнул, что руководство ВСУ отдало приказ о выводе подразделений из Авдеевки поздно и по политическим причинам, чтобы придать этому видимость организованного вывода, хотя на самом деле это было бегство. По словам Шойгу, Операция по взятию под контроль Авдеевки готовилась заранее, Генштаб Вооруженных сил РФ сделал все, чтобы она прошла с минимальными потерями. При этом ВСУ потеряли 2400 человек за последние двое суток перед бегством из Авдеевки. Также в ходе встречи Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым – его разрабатывали в Прибалтике, а Генштаб Вооруженных сил РФ и все виды разведки вскрыли подготовку к контрнаступлению еще в начале 2023 года. Еще одно заявление встречи коснулось размещения ядерного вооружения в космосе. Как заявил президент, Россия не размещает ядерное оружие в космосе и призывает остальные страны соблюдать все договоренности в этой сфере.Время РоссииВыступая во вторник на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", президент РФ Владимир путин заявил, что Россия переживает особое время развития по всем направлениями вопреки стараниям недоброжелателей, и приобретает все больше сторонников в мире. Также он рассказал, о чем скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля – это будет не просто разговор, это постановка задач минимум на ближайшие шесть лет. Успехи Армии РоссииРоссийские военные за сутки отразили пять контратак противника в районе Синьковки Харьковской области и Шевченко Запорожской области. Противник потерял еще более 350 боевиков и тяжелую технику, в том числе самоходку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две американские артиллерийские системы М777, гаубицу FH-70 производства Великобритании и самоходку М109 Paladin, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Также ВС России улучшили позиции по переднему краю на Донецком и Авдеевском направлениях – здесь уничтожены 820 боевиков и вражеская техника. Российские ПВО сбили украинский самолет и перехватили 11 ракет производства США и Британии.Удар ВСУ по ДонецкуПенсионерка скончалась и еще пять мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по Донецку, сообщил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что ВСУ обстреляли Киевский район из реактивной и ствольной артиллерии. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших выросло до шести – ранения получила 35-летняя местная жительница в Куйбышевском районе. Ударами также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здания садика и школы в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах города.НАТО у границ БелоруссииУ границ России и Белоруссии находится около 32 тысяч военных НАТО, более тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидер Белоруссии считает небезосновательными опасения по поводу начала третьей мировой войны. По его словам, в НАТО будут втягивать новые страны, и все это будет происходить по украинскому сценарию.Обещания "майданных вождей"За десять лет после так называемой "революции достоинства" на Украине цены на продукты питания и услуги ЖКХ повысились в несколько раз, экономика деградировала, а уровень жизни понизился в несколько раз, заявил экс-премьер-министр страны Николай Азаров. За десять лет официальный Киев не исполнил ни одного обещания, данного протестующим на майдане, подчеркнул Азаров. Он также заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины со времен майдана сократился в несколько раз и сейчас не превышает 60 миллиардов долларов, хотя официальный Киев завышает цифру втрое. Санкции ЕСЕвросоюз принял решение продлить действие антироссийских санкций еще на год, до 24 февраля 2025 года. Об этом говорится в публикации официального журнала ЕС. Решение вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале, уточняется в документе. Антироссийские санкции были введены коллективным Западом в связи с вхождением в состав Российской Федерации новых регионов.

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https://crimea.ria.ru/20240220/vzryvy-na-ukraine-v-poltavskoy-oblasti-gorit-promyshlennyy-obekt-1135075906.html

https://crimea.ria.ru/20240220/ukrainy-dlya-menya-bolshe-net-kak-ukrainka-stala-pomogat-rossiyskoy-armii-1131067019.html

https://crimea.ria.ru/20240220/tochka-nevozvrata-mozhno-li-bylo-predotvratit-maydan-na-ukraine-1135076279.html

https://crimea.ria.ru/20240220/rossiyane-stali-bolshe-doveryat-partiyam-i-rezultatam-vyborov--sotsiolog-1135079236.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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