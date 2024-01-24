https://crimea.ria.ru/20240124/glavnoe-za-den-24-yanvarya-1134440223.html

Главное за день: 24 января

Главное за день: 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Главное за день: 24 января

В Белгородской области украинскими зенитными ракетами сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту. Российские войска в зоне СВО уничтожили два склада с... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T22:55

2024-01-24T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинскими зенитными ракетами сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту. Российские войска в зоне СВО уничтожили два склада с боеприпасами и французскую ЗРК, украинские формирования несут значительные потери. Венгрия вслед за Турцией решила ратифицировать вступление Швеции в НАТО, Сенат США проголосовал за передачу Украине замороженных российских активов, а Словакия поддержала выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов. В МИД России заявили об остановке приграничного сотрудничества с Финляндией. В Крыму тем временем рассказали о почти стопроцентной реализации нацпроектов, а автобусный маршрут Ялта – Мариуполь продлили до Донецка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Белгородской области разбился самолет Ил-76 с украинскими пленнымиВоенный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации Минобороны, ЧП произошло в среду около 11:00. На борту упавшего самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ.К месту падения Ил-76 вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы, а также сотрудники МЧС и следователи. Все находившиеся на борту, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих от Минобороны РФ, погибли. Трагедия произошла в Корочанском районе, уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Позже стало известно, что российский борт был сбит украинскими зенитными ракетами. Как заявили в российском МИДе, террористическая атака ВСУ на самолет была преднамеренной и осознанной."В Киеве прекрасно знали о готовящемся обмене. Знали, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Атака на самолет была преднамеренной и осознанной акцией. Совершенный теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима", – говорится в документе, опубликованном на сайте дипведомства РФ.Руководство Украины знало о перевозке украинских пленных в самолете Ил-76 24 января и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию, подтвердили в Минобороны Российской Федерации.Уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, армия России продвинулась впередЗа прошедшие сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили два украинских склада боеприпасов и зенитный ракетный комплекс французского производства. На Донецком направлении подразделениям группировки "Южная" удалось продвинуться вперед, улучшив положение по переднему краю. ВСУ понесли значительные потери: около 900 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские комплексы ПВО за сутки сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У". Кроме того, над Донбассом и Харьковской областью уничтожены больше 50 вражеских беспилотников.Швеция на пути в НАТО: вслед за Турцией вступление ратифицирует ВенгрияПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал членов парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО и рассказал о своем телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", – написал Орбан в соцсети.Накануне, 23 января, подобное заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Для турецкого лидера это чревато значительным снижением рейтинга среди мусульман, заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Сенат США проголосовал за выделение Украине российских замороженных активовСоответствующий законопроект был поддержан в ходе голосования комитета по международным отношениям сената США. Отмечается, что за инициативу проголосовали 20 членов профильного комитета, против выступил только сенатор Рэнд Пол. Теперь документ должен быть одобрен полным составов Сената.Тем временем премьер Словакии Роберт Фицо пообещал разблокировать выделение Киеву пакета помощи от Евросоюза на 50 миллиардов евро, а также не будет препятствовать покупке Украиной оружия и военной техники у словацких компаний. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде.Ранее Фицо заявлял, что на этой встрече со Шмыгалем он заявит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО.В МИДе заявили о приостановке приграничного сотрудничества с ФинляндиейС 24 января соглашение о пограничном сотрудничестве остановлено, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Двадцать четвертого января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", – говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России.Крым на втором месте в ЮФО по уровню реализации национальных проектов – 99,8%Уровень освоения средств по федеральным программам в Крыму составил чуть менее 100%, сообщает региональный проектный офис."В Республике Крым в 2023 году на реализацию национальных проектов направлено 22,071 млрд рублей, в том числе 13,580 млрд рублей из федерального бюджета, – сказано в сообщении. – Израсходовано 22,018 млрд рублей или 99,8%. Достигнуты 139 из 141 целевых показателей и 129 из 132 результатов".Маршрут автобуса Ялта – Мариуполь продлили до ДонецкаМаршрут автобуса "Ялта – Мариуполь" продлили до Донецка, сообщила пресс-служба Минтранса РК."Министерство транспорта Республики Крым сообщает о продлении пути следования автобусного маршрута "Ялта – Мариуполь" до города Донецк", – сказано в сообщении.Время отправления из Ялты – 7:30, из Алушты – 08:25, с автостанции "Курортная" в Симферополе – 09:55, из Джанкоя – 11:50.Маршрут в ежедневном режиме будут обслуживать комфортабельные автобусы.

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https://crimea.ria.ru/20240124/v-genshtabe-vsu-sdelali-zayavlenie-posle-krusheniya-il-76-s-plennymi-1134437768.html

https://crimea.ria.ru/20240124/chto-skazal-lavrov-o-peregovorakh-ssha-s-turtsiey-po-zakhodu-v-chernoe-more-1134439621.html

https://crimea.ria.ru/20240124/chem-obernetsya-dlya-erdogana-odobrenie-chlenstva-shvetsii-v-nato-1134421962.html

https://crimea.ria.ru/20240124/zemletryasenie-v-krasnodarskom-krae--chto-izvestno-1134429188.html

https://crimea.ria.ru/20240124/vodosnabzhenie-v-sevastopole-prakticheski-vosstanovleno--razvozhaev-1134439077.html

https://crimea.ria.ru/20240124/pervaya-shkola-v-krymu-polnostyu-zakrylas-na-karantin-iz-za-grippa-i-orvi-1134428656.html

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