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Главное за день: 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Главное за день: 24 января
Главное за день: 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Главное за день: 24 января
В Белгородской области украинскими зенитными ракетами сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту. Российские войска в зоне СВО уничтожили два склада с... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T22:55
2024-01-24T23:59
главное за день
новости
новости крыма
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
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швеция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинскими зенитными ракетами сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту. Российские войска в зоне СВО уничтожили два склада с боеприпасами и французскую ЗРК, украинские формирования несут значительные потери. Венгрия вслед за Турцией решила ратифицировать вступление Швеции в НАТО, Сенат США проголосовал за передачу Украине замороженных российских активов, а Словакия поддержала выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов. В МИД России заявили об остановке приграничного сотрудничества с Финляндией. В Крыму тем временем рассказали о почти стопроцентной реализации нацпроектов, а автобусный маршрут Ялта – Мариуполь продлили до Донецка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Белгородской области разбился самолет Ил-76 с украинскими пленнымиВоенный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации Минобороны, ЧП произошло в среду около 11:00. На борту упавшего самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ.К месту падения Ил-76 вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы, а также сотрудники МЧС и следователи. Все находившиеся на борту, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих от Минобороны РФ, погибли. Трагедия произошла в Корочанском районе, уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Позже стало известно, что российский борт был сбит украинскими зенитными ракетами. Как заявили в российском МИДе, террористическая атака ВСУ на самолет была преднамеренной и осознанной."В Киеве прекрасно знали о готовящемся обмене. Знали, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Атака на самолет была преднамеренной и осознанной акцией. Совершенный теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима", – говорится в документе, опубликованном на сайте дипведомства РФ.Руководство Украины знало о перевозке украинских пленных в самолете Ил-76 24 января и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию, подтвердили в Минобороны Российской Федерации.Уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, армия России продвинулась впередЗа прошедшие сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили два украинских склада боеприпасов и зенитный ракетный комплекс французского производства. На Донецком направлении подразделениям группировки "Южная" удалось продвинуться вперед, улучшив положение по переднему краю. ВСУ понесли значительные потери: около 900 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские комплексы ПВО за сутки сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У". Кроме того, над Донбассом и Харьковской областью уничтожены больше 50 вражеских беспилотников.Швеция на пути в НАТО: вслед за Турцией вступление ратифицирует ВенгрияПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал членов парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО и рассказал о своем телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", – написал Орбан в соцсети.Накануне, 23 января, подобное заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Для турецкого лидера это чревато значительным снижением рейтинга среди мусульман, заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Сенат США проголосовал за выделение Украине российских замороженных активовСоответствующий законопроект был поддержан в ходе голосования комитета по международным отношениям сената США. Отмечается, что за инициативу проголосовали 20 членов профильного комитета, против выступил только сенатор Рэнд Пол. Теперь документ должен быть одобрен полным составов Сената.Тем временем премьер Словакии Роберт Фицо пообещал разблокировать выделение Киеву пакета помощи от Евросоюза на 50 миллиардов евро, а также не будет препятствовать покупке Украиной оружия и военной техники у словацких компаний. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде.Ранее Фицо заявлял, что на этой встрече со Шмыгалем он заявит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО.В МИДе заявили о приостановке приграничного сотрудничества с ФинляндиейС 24 января соглашение о пограничном сотрудничестве остановлено, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Двадцать четвертого января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", – говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России.Крым на втором месте в ЮФО по уровню реализации национальных проектов – 99,8%Уровень освоения средств по федеральным программам в Крыму составил чуть менее 100%, сообщает региональный проектный офис."В Республике Крым в 2023 году на реализацию национальных проектов направлено 22,071 млрд рублей, в том числе 13,580 млрд рублей из федерального бюджета, – сказано в сообщении. – Израсходовано 22,018 млрд рублей или 99,8%. Достигнуты 139 из 141 целевых показателей и 129 из 132 результатов".Маршрут автобуса Ялта – Мариуполь продлили до ДонецкаМаршрут автобуса "Ялта – Мариуполь" продлили до Донецка, сообщила пресс-служба Минтранса РК."Министерство транспорта Республики Крым сообщает о продлении пути следования автобусного маршрута "Ялта – Мариуполь" до города Донецк", – сказано в сообщении.Время отправления из Ялты – 7:30, из Алушты – 08:25, с автостанции "Курортная" в Симферополе – 09:55, из Джанкоя – 11:50.Маршрут в ежедневном режиме будут обслуживать комфортабельные автобусы.
https://crimea.ria.ru/20240124/srochnoe-zasedanie-sb-oon-po-krusheniyu-il-76-ne-sostoitsya-1134440148.html
https://crimea.ria.ru/20240124/v-genshtabe-vsu-sdelali-zayavlenie-posle-krusheniya-il-76-s-plennymi-1134437768.html
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главное за день, новости, новости крыма, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, потери всу , нато, швеция, турция, словакия, венгрия, роберт фицо, виктор орбан, европейский союз, сша, украина, замороженные активы россии, министерство иностранных дел рф (мид рф), финляндия, россия, крым, национальные проекты россии, ялта, новые регионы россии, мариуполь, донецк, автобусное сообщение
Главное за день: 24 января

Главные события и заявления среды, 24 января

22:55 24.01.2024 (обновлено: 23:59 24.01.2024)
 
© РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинскими зенитными ракетами сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту. Российские войска в зоне СВО уничтожили два склада с боеприпасами и французскую ЗРК, украинские формирования несут значительные потери. Венгрия вслед за Турцией решила ратифицировать вступление Швеции в НАТО, Сенат США проголосовал за передачу Украине замороженных российских активов, а Словакия поддержала выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов. В МИД России заявили об остановке приграничного сотрудничества с Финляндией. В Крыму тем временем рассказали о почти стопроцентной реализации нацпроектов, а автобусный маршрут Ялта – Мариуполь продлили до Донецка.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Белгородской области разбился самолет Ил-76 с украинскими пленными

Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации Минобороны, ЧП произошло в среду около 11:00. На борту упавшего самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ.
К месту падения Ил-76 вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы, а также сотрудники МЧС и следователи. Все находившиеся на борту, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих от Минобороны РФ, погибли. Трагедия произошла в Корочанском районе, уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Позже стало известно, что российский борт был сбит украинскими зенитными ракетами. Как заявили в российском МИДе, террористическая атака ВСУ на самолет была преднамеренной и осознанной.
"В Киеве прекрасно знали о готовящемся обмене. Знали, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Атака на самолет была преднамеренной и осознанной акцией. Совершенный теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима", – говорится в документе, опубликованном на сайте дипведомства РФ.
Руководство Украины знало о перевозке украинских пленных в самолете Ил-76 24 января и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию, подтвердили в Минобороны Российской Федерации.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 22:23
Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится

Уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, армия России продвинулась вперед

За прошедшие сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили два украинских склада боеприпасов и зенитный ракетный комплекс французского производства. На Донецком направлении подразделениям группировки "Южная" удалось продвинуться вперед, улучшив положение по переднему краю. ВСУ понесли значительные потери: около 900 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские комплексы ПВО за сутки сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У". Кроме того, над Донбассом и Харьковской областью уничтожены больше 50 вражеских беспилотников.
Здание министерства обороны Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 19:50
В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленными

Швеция на пути в НАТО: вслед за Турцией вступление ратифицирует Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал членов парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО и рассказал о своем телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", – написал Орбан в соцсети.
Накануне, 23 января, подобное заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Для турецкого лидера это чревато значительным снижением рейтинга среди мусульман, заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Вид сверху на мосты через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 22:15
Что сказал Лавров о переговорах США с Турцией по заходу в Черное море

Сенат США проголосовал за выделение Украине российских замороженных активов

Соответствующий законопроект был поддержан в ходе голосования комитета по международным отношениям сената США. Отмечается, что за инициативу проголосовали 20 членов профильного комитета, против выступил только сенатор Рэнд Пол. Теперь документ должен быть одобрен полным составов Сената.
Тем временем премьер Словакии Роберт Фицо пообещал разблокировать выделение Киеву пакета помощи от Евросоюза на 50 миллиардов евро, а также не будет препятствовать покупке Украиной оружия и военной техники у словацких компаний. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде.
Ранее Фицо заявлял, что на этой встрече со Шмыгалем он заявит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Вчера, 11:25Радио "Спутник в Крыму"
Чем обернется для Эрдогана одобрение членства Швеции в НАТО

В МИДе заявили о приостановке приграничного сотрудничества с Финляндией

С 24 января соглашение о пограничном сотрудничестве остановлено, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Двадцать четвертого января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", – говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 14:53
Землетрясение в Краснодарском крае – что известно

Крым на втором месте в ЮФО по уровню реализации национальных проектов – 99,8%

Уровень освоения средств по федеральным программам в Крыму составил чуть менее 100%, сообщает региональный проектный офис.
"В Республике Крым в 2023 году на реализацию национальных проектов направлено 22,071 млрд рублей, в том числе 13,580 млрд рублей из федерального бюджета, – сказано в сообщении. – Израсходовано 22,018 млрд рублей или 99,8%. Достигнуты 139 из 141 целевых показателей и 129 из 132 результатов".
Вода течет из крана. Архивное фото
Вчера, 20:53
Водоснабжение в Севастополе практически восстановлено – Развожаев

Маршрут автобуса Ялта – Мариуполь продлили до Донецка

Маршрут автобуса "Ялта – Мариуполь" продлили до Донецка, сообщила пресс-служба Минтранса РК.
"Министерство транспорта Республики Крым сообщает о продлении пути следования автобусного маршрута "Ялта – Мариуполь" до города Донецк", – сказано в сообщении.
Время отправления из Ялты – 7:30, из Алушты – 08:25, с автостанции "Курортная" в Симферополе – 09:55, из Джанкоя – 11:50.
Маршрут в ежедневном режиме будут обслуживать комфортабельные автобусы.
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 14:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Первая школа в Крыму полностью закрылась на карантин из-за гриппа и ОРВИ
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаКрушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиПотери ВСУНАТОШвецияТурцияСловакияВенгрияРоберт ФицоВиктор ОрбанЕвропейский СоюзСШАУкраинаЗамороженные активы РоссииМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ФинляндияРоссияКрымНациональные проекты РоссииЯлтаНовые регионы РоссииМариупольДонецкАвтобусное сообщение
 
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00:05Какой сегодня праздник: 25 января
00:00Дожди, мокрый снег и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг
23:48Стало известно о командире сбитого Ил-76 в Белгородской области
22:55Главное за день: 24 января
22:23Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится
22:15Что сказал Лавров о переговорах США с Турцией по заходу в Черное море
22:04Беспилотники ВСУ пытались атаковать Брянскую область
21:45Татьянам бесплатно: Никитский сад приглашает на цветение галантусов
21:23Севастопольские школьники возвращаются в классы
21:12Ремонт на газопроводе под Симферополем – где и когда отключат газ
20:53Водоснабжение в Севастополе практически восстановлено – Развожаев
20:36Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76
20:13В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву
20:02Авария на теплотрассе в Керчи – троллейбусы могут не выйти на линию
19:50В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленными
19:28ВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке
19:19"Затыкание дыр": как Украина будет применять истребители F-16
19:01Соглашение о приграничном партнерстве России с Финляндией остановлено
18:49Детям снова звонят с Украины с призывом спровоцировать взрывы в домах
18:31В Севастополе вечером в среду ограничат движение всех видов транспорта
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